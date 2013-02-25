Батьківщина: Німецькі лікарі досі не отримали дозволу на зустріч з Тимошенко

Німецькі лікарі клініки "Шаріте" досі не отримали від української влади офіційного повідомлення про те, коли їм буде надано дозвіл на зустріч з екс-прем’єр-міністром Юлією Тимошенко, йдеться у заяві прес-служби партії "Батьківщина", переданій агентству УНІАН.

"23 лютого німецькі лікарі планували обстежити Юлію Тимошенко, однак з надуманих причин тюремники відмовили у зустрічі. Медики клініки "Шаріте" до цього часу так і не мають інформації щодо можливої дати зустрічі. З надуманих причин лікарям не дозволили зустрітися з Юлією Тимошенко у суботу, а тепер, незрозуміло на яких підставах, зволікають з відповіддю щодо дати приїзду", - йдеться у заяві.

На тему: Донька Тимошенко каже, що виписати маму можуть лише лікарі Шаріте

У прес-службі партії нагадали, що теза влади про те, що німецькі лікарі не могли зустрітися з Ю.Тимошенко, оскільки це неможливо у вихідні дні, не витримує жодної критики, бо медики клініки "Шаріте" неодноразово приїжджали до Ю.Тимошенко у суботу-неділю, щоб провести обстеження і проконтролювати хід лікування.

"Невизначеність питання щодо приїзду німецьких лікарів з боку влади означатиме лише одне - режим має намір продовжувати провокації щодо Юлії Тимошенко і цілеспрямовано не допускає до лідера опозиції незалежних лікарів, аби так звані "медичні комісії", підконтрольні Банковій, продовжували розповсюджувати неправду щодо стану здоров’я Юлії Тимошенко", - йдеться у заяві.

У прес-службі зазначили, що 15 березня 2012 року Європейський суд з прав людини в приписі в рамках 39-го правила регламенту своєї діяльності встановив процедуру для уряду України про лікування Ю.Тимошенко, згідно з яким незалежні лікарі, а це лікарі берлінської клініки «Шаріте», повинні ухвалювати всі рішення, пов'язані з її лікуванням.