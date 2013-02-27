Пшонка: українські й німецькі лікарі дадуть оцінку здоров'ю Тимошенко

Німецькі лікарі після трьох місяців відсутності скоро приїдуть і разом з українськими колегами дадуть оцінку здоров'ю екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні в Донецьку на прес-конференції генеральний прокурор України Віктор Пшонка, коментуючи ситуацію із захворюваністю Ю.Тимошенко.

«Сьогодні є висновок судово-медичної експертизи з попередженням про кримінальну відповідальність - чітко, якісно, вища професура поставила підписи під документом про те, що Тимошенко може брати участь у розгляді судових справ і участь у слідчих діях, - пояснив В.Пшонка. - У висновках є (матеріали – УНІАН) комісії Міністерства охорони здоров'я, яка з моменту знаходження Тимошенко на лікарняному пильно наглядає з німецькими лікарями за станом здоров'я Тимошенко».

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За словами генпрокурора, лікарі «дали висновок, що її має бути вже виписано з лікарні, більш того, що всі процедури лікувального характеру й реабілітаційного характеру завершено».

«Близько трьох місяців німецькі лікарі не приїжджали до Тимошенко. Сьогодні вони приїдуть, ось вони знову дали повідомлення, що вони приїдуть», - сказав В.Пшонка, зазначивши, що після приїзду вони спільно з українськими медиками винесуть свій висновок.

«Українські лікарі постійно відстежують всю ситуацію. Зберуться українські й німецькі лікарі. Це не справа ні слідчого, ні прокурора - за стан здоров'я (Ю.Тимошенко) відповідають лікарі. Хай говорять разом про її стан здоров'я», - зазначив генпрокурор.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що Ю.Тимошенко, яка з травня 2012 року перебуває в ЦКБ «Укрзалізниці», не потребує подальшого лікування в стаціонарі.

«Комісія МОЗ дійшла висновку, що пацієнтка Ю.Тимошенко не потребує подальшого лікування й реабілітаційних заходів у стаціонарі”, - йдеться в повідомленні.

Сьогодні, 27 лютого, захисник Ю.Тимошенко Сергій Власенко заявив, що лікарі екс-прем'єр-міністра України з берлінської клініки “Шаріте” ще не отримали офіційного повідомлення про можливість організації зустрічі в лікарні зі своєю пацієнткою.

“Наскільки мені відомо, станом на сьогоднішній день ніякої офіційної інформації німецькі лікарі не отримували”, - сказав захисник.