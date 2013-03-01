Могильов запропонував встановити в Сімферополі пам'ятник Жертвам депортації

Про це УНІАН повідомили в Управлінні інформаційної політики Ради міністрів АРК.

Зокрема, голова виконавчої влади автономії запропонував провести творчий конкурс на розробку найкращого проекту пам’ятника.

«На тлі безвідповідальних фраз окремих діячів про «п’яті колони», «зупинення транспорту» і «перекриття доріг», Рада міністрів готує розпорядження про проведення комплексу заходів, присвячених Дню пам’яті в районах і містах республіки,— підкреслив Анатолій Могильов. — Більше того, як керівник уряду Криму я ініціюю проведення творчого конкурсу на розробку найкращого проекту пам’ятника Жертвам депортації, який повинен посісти почесне місце в кримській столиці».