Екс-губернатор Донеччини стверджує, що Лазаренко погрожував йому і Щербаню

Колишній губернатор Донецької області Володимир Щербань стверджує, що Павло Лазаренко тиснув на нього та на народного депутата Євгена Щербаня, вбитого у 1996 році, в питанні щодо необхідності укладання угод на поставки газу корпорацією «Єдині енергетичні системи України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Щербань заявив сьогодні в ході допиту в Апеляційному суді Києва у справі про вбивство Є.Щербаня.

“Зі слів Євгена відомо: на Євгена тиснули як на підприємця, на мене - як на політика”, - сказав В.Щербань, додавши, на уточнююче запитання, хто тиснув: “Павло Іванович Лазаренко особисто на зустрічах”.

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За словами свідка, дізнавшись від Є.Щербаня про погрози на його адресу, йому не було цікаво, де і за яких обставинах лунали погрози з боку П.Лазаренка.

“Мене цікавило одне - погрози були”, - зазначив свідок.

Водночас, даючи відповідь на запитання, чому і ІСД всіляко намагалося уникнути укладання газових угод з ЄЕСУ, В.Щербань зазначив: “Якби нам, Донецькій області, було економічно вигідно брати газ у ЄЕСУ, ми би брали його”.