Опозиція збирається знову заблокувати трибуну

Про це написав у своєму Facebook бютівець Леонід Ємець.

"Вночі вирішили не блокувати. Це наш виклик партіям фальсифікаторам. Ми готові до боротьби не на словах. Зранку о 9.00 блокування буде продовжено", - написав він.

Відповідаючи на запитання Української правди, що опозиція робитиме, якщо за ніч Партія регіонів займе трибуну, Ємець написав:

"Нехай заходять, а зранку ми зайдемо. І поговоримо по-чоловічому".

Як відомо, опозиція блокує трибуну на знак протесту проти подання спікером парламенту прохання до ВАСУ про позбавлення Сергія Власенка депутатських повноважень.

Крім того, лідер Батьківщини Арсеній Яценюк заявив, що, блокуючи парламент, опозиція не дозволить спікеру рибаку зробити відповідне оголошення з трибуни, в разі позитивного рішення ВАСУ.

У вівторок суд вже прийняв рішення про позбавлення манадата "регіонала" Андрія Веревського.