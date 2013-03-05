Власенка залишили у підвішеному стані до завтра

Як передає кореспондент УНІАН, ВАСУ оголосив перерву, оскільки задовольнив клопотання захисників С.Власенка про витребування у слідчих у справі про вбивство Євгена Щербаня інформації, у якому саме статусі у цій справі перебуває С.Власенко.

Також суд погодився витребувати з Єдиного державного реєстру інформацію про терміни, коли С.Власенко здійснював адвокатську діяльність.

Виступаючи в ході судового засідання, голова фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк, який виступає у цій справі як захисник С.Власенка, заявив, що позов голови ВР до С.Власенка є “безпідставним, незаконним і грунтується на сфальсифікованому висновку Регламентного комітету Верховної Ради”.

А.Яценюк зазначив, що С.Власенко набув повноважень народного депутата у грудні 2012 року, при цьому ще з березня 2008 року він не здійснює професійної адвокатської діяльності. Більше того, за словами лідера фракції “Батьківщина”, С.Власенко за власним бажанням навіть був позбавлений права вести адвокатську діяльність.

Захисник зазначив, що у справі Юлії Тимошенко С.Власенко виступає не як адвокат, а як захисник і спеціаліст у галузі права. При цьому він діє на підставі доручення від партії “Батьківщина”.

Також А.Яценюк додав, що, відповідно до перехідних положень нового Кримінального процесуального кодексу, той, хто був залучений у будь-якій справі як захисник, має право і надалі залишатися у такому ж статусі.