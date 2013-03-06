Якби вибори президента відбулися наприкінці лютого (опитування)

Про це свідчать передані УНІАН результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг».

Згідно з опитуванням, якби вибори Президента України відбувалися наприкінці лютого 2013 року, то участь у них взяли б близько 70% виборців.

Зокрема, В.Януковича підтримали б 25,1% опитаних (серед тих, хто взяв би учать у виборах), 15,1% – В.Кличка, 13,9% – Ю.Тимошенко, 7,9% – Олега Тягнибока, 7,7% – Петра Симоненка, 7,4% – А.Яценюка. Решту політиків підтримують значно менше: 1,7% – Анатолія Гриценка, 1,5% – Сергія Тігіпка, 1,2% – Петра Порошенка, 1,1% – Наталію Королевську, решту політиків – 4%, не визначилися – 11,1%, «проти всіх» – 2,3%.

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У разі, якщо Ю.Тимошенко не братиме участь у виборах, трійка лідерів виглядає наступним чином: В.Януковича підтримали б 25,1% опитаних, 16,8% – В.Кличка, 15,1% – А.Яценюка. Крім того, 8,9% підтримали б О.Тягнибока, 7,7% – П.Симоненка, 2,2% – А.Гриценка, 1,7% – С.Тігіпка, 1,4% – П.Порошенка, 1,4% – Н.Королевську, решту політиків – понад 4%, не визначилися – 12,6%, «проти всіх» – 2,3%.

Важливо додати, що майже 60% виборців Ю.Тимошенко (якщо остання не братиме участі у виборах) готові проголосувати у І турі виборів за А.Яценюка, кожен десятий підтримав би В.Кличка, стільки ж – О.Тягнибока, кожен шостий – не визначився або «проти всіх».

Таким чином, якби вибори Президента України відбувалися наприкінці лютого 2013 року, то у другому турі В.Януковичу протистояв би В.Кличко або А.Яценюк (Ю.Тимошенко).

Зважаючи на те, що сукупно опозиційні сили мають вищу підтримку у суспільстві, В.Янукович ризикує програти ІІ тур президентських виборців практично кожному з лідерів опозиційних партій, представлених у парламенті. При цьому шанси В.Кличка є наразі найвищими, високими є шанси на перемогу у А.Яценюка та Ю.Тимошенко, трохи нижчими – у О.Тягнибока.

Так, якби вибори Президента України відбулися наприкінці лютого 2013 і до другого туру вийшли В.Янукович і В.Кличко, то 30,2% опитаних (серед тих, які мають намір голосувати) підтримали б чинного Президента, 49% – лідера партії «УДАР», 11,6% – не підтримали б жодного і 9,2% – не визначились.

Якби до другого туру вийшли В.Янукович і А.Яценюк, то 33% опитаних підтримали б чинного главу держави, 40% – лідера партії «Батьківщини», 18,4% – не підтримали б жодного і 8,6% – не визначились щодо свого вибору.

Якби до другого туру вийшли В.Янукович і Ю.Тимошенко, то 33,2% опитаних підтримали б чинного Президента, 36,4% – екс-прем’єра та лідера партії «Батьківщини», 22,4% – не підтримали б жодного і 8% – не визначились.

Якби до другого туру вийшли В.Янукович і О.Тягнибок, то 33,5% опитаних підтримали б чинного главу держави, 32,3% – лідера «Свободи», 23,4% – не підтримали б жодного і 10,8% – не визначились щодо свого вибору.

Варто додати, що за рік у «рейтингах другого туру» суттєво додали В.Кличко (з 37 до 49%) та О.Тягнибок (з 24 до 32%). Також додав і А.Яценюк (з 38 до 40%). З іншого боку, додав і чинний Президент, проте цей приріст не такий відчутний.

Не дивлячись на те, що у президентському рейтингу А.Яценюк поступається Ю.Тимошенко майже вдвічі, у другому турі його готові підтримати більше виборців, ніж Ю.Тимошенко. Виборці В.Кличка менш схильні підтримувати А.Яценюка та Ю.Тимошенко у другому турі, ніж навпаки. Так само, виборці А.Яценюка менш схильні підтримувати О.Тягнибока. Цікаво, що виборці А.Яценюка також менш схильні підтримувати і Ю.Тимошенко. Разом з тим, якщо до другого туру вийде А.Яценюк, його підтримають майже 90% прихильників Ю.Тимошенко, 75% – В.Кличка, 60% – О.Тягнибока.

Прихильники П.Симоненка та С.Тігіпка швидше голосуватимуть за В.Януковича, а А.Гриценка та П.Порошенка – проти.

*** Аудиторія дослідження: населення України віком від 18 років і старші. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів.

Метод дослідження: особисте формалізоване інтерв’ю згідно з опитувальником (face to face)

Помилка репрезентативності дослідження (з ймовірністю 0,95): для значень близьких до 50% похибка становить не більше 2,2%, для значень близьких до 30% - не більше 2%, для значень близьких до 10% - не більше 1,3%, для значень близьких до 5% - не більше 1%

Терміни проведення дослідження: 22 – 28 лютого 2013 р.