Якби вибори президента відбулися наприкінці лютого (опитування)

10:23, 06 березня 2013
Політика
3340 0

Якби вибори Президента України відбувалися наприкінці лютого 2013 року, то у другому турі Віктору Януковичу протистояв би Віталій Кличко або Арсеній Яценюк (за підтримки Юлії Тимошенко).

Соціологи назвали основних претендентів на другий тур

Про це свідчать передані УНІАН результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг».

Згідно з опитуванням, якби вибори Президента України відбувалися наприкінці лютого 2013 року, то участь у них взяли б близько 70% виборців.

Зокрема, В.Януковича підтримали б 25,1% опитаних (серед тих, хто взяв би учать у виборах), 15,1% – В.Кличка, 13,9% – Ю.Тимошенко, 7,9% – Олега Тягнибока, 7,7% – Петра Симоненка, 7,4% – А.Яценюка. Решту політиків підтримують значно менше: 1,7% – Анатолія Гриценка, 1,5% – Сергія Тігіпка, 1,2% – Петра Порошенка, 1,1% – Наталію Королевську, решту політиків – 4%, не визначилися – 11,1%, «проти всіх» – 2,3%.

На тему: Якби вибори в парламент відбулися сьогодні (опитування)

У разі, якщо Ю.Тимошенко не братиме участь у виборах, трійка лідерів виглядає наступним чином: В.Януковича підтримали б 25,1% опитаних, 16,8% – В.Кличка, 15,1% – А.Яценюка. Крім того, 8,9% підтримали б О.Тягнибока, 7,7% – П.Симоненка, 2,2% – А.Гриценка, 1,7% – С.Тігіпка, 1,4% – П.Порошенка, 1,4% – Н.Королевську, решту політиків – понад 4%, не визначилися – 12,6%, «проти всіх» – 2,3%.

Важливо додати, що майже 60% виборців Ю.Тимошенко (якщо остання не братиме участі у виборах) готові проголосувати у І турі виборів за А.Яценюка, кожен десятий підтримав би В.Кличка, стільки ж – О.Тягнибока, кожен шостий – не визначився або «проти всіх».

Таким чином, якби вибори Президента України відбувалися наприкінці лютого 2013 року, то у другому турі В.Януковичу протистояв би В.Кличко або А.Яценюк (Ю.Тимошенко).

Зважаючи на те, що сукупно опозиційні сили мають вищу підтримку у суспільстві, В.Янукович ризикує програти ІІ тур президентських виборців практично кожному з лідерів опозиційних партій, представлених у парламенті. При цьому шанси В.Кличка є наразі найвищими, високими є шанси на перемогу у А.Яценюка та Ю.Тимошенко, трохи нижчими – у О.Тягнибока.

Так, якби вибори Президента України відбулися наприкінці лютого 2013 і до другого туру вийшли В.Янукович і В.Кличко, то 30,2% опитаних (серед тих, які мають намір голосувати) підтримали б чинного Президента, 49% – лідера партії «УДАР», 11,6% – не підтримали б жодного і 9,2% – не визначились.

Якби до другого туру вийшли В.Янукович і А.Яценюк, то 33% опитаних підтримали б чинного главу держави, 40% – лідера партії «Батьківщини», 18,4% – не підтримали б жодного і 8,6% – не визначились щодо свого вибору.

Якби до другого туру вийшли В.Янукович і Ю.Тимошенко, то 33,2% опитаних підтримали б чинного Президента, 36,4% – екс-прем’єра та лідера партії «Батьківщини», 22,4% – не підтримали б жодного і 8% – не визначились.

Якби до другого туру вийшли В.Янукович і О.Тягнибок, то 33,5% опитаних підтримали б чинного главу держави, 32,3% – лідера «Свободи», 23,4% – не підтримали б жодного і 10,8% – не визначились щодо свого вибору.

Варто додати, що за рік у «рейтингах другого туру» суттєво додали В.Кличко (з 37 до 49%) та О.Тягнибок (з 24 до 32%). Також додав і А.Яценюк (з 38 до 40%). З іншого боку, додав і чинний Президент, проте цей приріст не такий відчутний.

Не дивлячись на те, що у президентському рейтингу А.Яценюк поступається Ю.Тимошенко майже вдвічі, у другому турі його готові підтримати більше виборців, ніж Ю.Тимошенко. Виборці В.Кличка менш схильні підтримувати А.Яценюка та Ю.Тимошенко у другому турі, ніж навпаки. Так само, виборці А.Яценюка менш схильні підтримувати О.Тягнибока. Цікаво, що виборці А.Яценюка також менш схильні підтримувати і Ю.Тимошенко. Разом з тим, якщо до другого туру вийде А.Яценюк, його підтримають майже 90% прихильників Ю.Тимошенко, 75% – В.Кличка, 60% – О.Тягнибока.

Прихильники П.Симоненка та С.Тігіпка швидше голосуватимуть за В.Януковича, а А.Гриценка та П.Порошенка – проти.

*** Аудиторія дослідження: населення України віком від 18 років і старші. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів.

Метод дослідження: особисте формалізоване інтерв’ю згідно з опитувальником (face to face)

Помилка репрезентативності дослідження (з ймовірністю 0,95): для значень близьких до 50% похибка становить не більше 2,2%, для значень близьких до 30% - не більше 2%, для значень близьких до 10% - не більше 1,3%, для значень близьких до 5% - не більше 1%

Терміни проведення дослідження: 22 – 28 лютого 2013 р.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter