Якби вибори в парламент відбулися сьогодні (опитування)

Про це свідчать переданій УНІАН результати дослідження, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг».

Зокрема, за даними соціологів, якби вибори до ВР відбувалися наприкінці лютого, то участь у них взяли б близько двох третин виборців. Найвищий рівень мобілізації фіксується на Заході, найнижчий – на Донбасі та Півдні країни, де участь у виборах підтвердили лише близько половини виборців.

За результатами дослідження, перемогу здобула б Партія регіонів. Зокрема, 24,9% опитаних (з тих, хто взяв би участь у виборах) проголосували б за Партію регіонів, 19,3% – за «Батьківщину», 18,1% – за «УДАР», 11,9% – за «Свободу», 8,7% – за Комуністичну партію. Ще 1,2% виборців підтримали б партію Наталії Королевської «Україна – Вперед!», менше 1% – Радикальну партію Олега Ляшка та «Нашу Україну». Решту партій – 2,7%, не визначились з вибором – 11,8% респондентів.

Для коректного порівняння показників партій з результатами виборів, було проведено перерозподіл «невизначених».

В результаті отримуємо: якби вибори до Верховної Ради України відбувалися наприкінці лютого 2013 року, то за Партію регіонів проголосували б 28,2% виборців, за «Батьківщину» – 22%, за партію «УДАР» – 20,4%, за «Свободу» – 13,5%, за КПУ – 10%. Інші партії – близько 6%.

Отже, порівняно з результатами парламентських виборів, які відбулися 28 жовтня 2012 року, спостерігаються тенденції:

Сукупна підтримка опозиційних партій («Батьківщини», «УДАРу» і «Свободи») збільшилась з 50 до 56%, водночас сукупна підтримка партій, які формують більшість у парламенті (Партії регіонів та КПУ), зменшилась з 43 до 38%.

«Нові» парламентські партії («УДАР» і «Свобода») додали в підтримці, «старі» («Батьківщина», Партія регіонів та КПУ) – втратили.

Партія регіонів залишається одноосібним лідером симпатій виборців Донбасу, Півдня та Сходу країни. У свою чергу, «Батьківщина» на Заході ділить першість зі «Свободою» та «УДАРом», в Центрі та Півночі – з «УДАРом».

«УДАР» продовжує підтримувати переважно молодь, КПУ – старші люди. Найбільш освічений електорат у «Свободи» та «УДАРу», найменш – у КПУ. Також в електораті «Свободи» та «УДАРу» найбільше працюючих, а в електораті КПУ домінують пенсіонери.

«Батьківщину» більше підтримують в селах, Партію регіонів та КПУ – в містах.

Як і на виборах, «УДАР» і «Свободу» більше підтримують чоловіки, «Батьківщину», Партію регіонів та КПУ – жінки.

Виборці «Свободи» та «Батьківщини» переважно україномовні. Цікаво, за останні півроку частка україномовних в електораті «Свободи» зменшилась з 75 до 68%, водночас зросла кількість тих, які спілкуються вдома обома мовами або російською. В структурі прихильників КПУ і Партії регіоні більш як половина - російськомовні, чверть розмовляють вдома обома мовами, ще чверть – українською. Серед виборців «УДАРу» половина розмовляють вдома українською, половина – російською або обома. Серед «невизначених» більше російськомовних, що логічно, оскільки найбільше «невизначених» фіксується на Півдні, Сході та Донбасі.

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Аудиторія дослідження: населення України віком від 18 років і старші.

Вибіркова сукупність: 2000 респондентів.

Метод дослідження: особисте формалізоване інтерв’ю згідно з опитувальником (face to face).

Помилка репрезентативності дослідження (з ймовірністю 0,95): для значень, близьких до 50%, похибка становить не більше 2,2%, для значень, близьких до 30%, - не більше 2%, для значень, близьких до 10%, - не більше 1,3%, для значень, близьких до 5%, - не більше 1%

Терміни проведення дослідження: 22 – 28 лютого 2013 р.

Розподіл областей:

Захід: Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька;

Центр: Вінницька, Кіровоградська, Полтавська, Хмельницька, Черкаська;

Північ: м. Київ, Київська, Житомирська, Сумська, Чернігівська;

Південь: АР Крим, Одеська, Херсонська, Миколаївська, м. Севастополь;

Схід: Дніпропетровська, Запорізька, Харківська;

Донбас: Донецька, Луганська.