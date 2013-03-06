Якби вибори в парламент відбулися сьогодні (опитування)
Партія регіонів, ВО «Батьківщина», «УДАР», ВО «Свобода» та КПУ пройшли б до парламенту, якби вибори до Верховної Ради України відбувалися наприкінці лютого 2013 року.
Про це свідчать переданій УНІАН результати дослідження, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг».
Зокрема, за даними соціологів, якби вибори до ВР відбувалися наприкінці лютого, то участь у них взяли б близько двох третин виборців. Найвищий рівень мобілізації фіксується на Заході, найнижчий – на Донбасі та Півдні країни, де участь у виборах підтвердили лише близько половини виборців.
За результатами дослідження, перемогу здобула б Партія регіонів. Зокрема, 24,9% опитаних (з тих, хто взяв би участь у виборах) проголосували б за Партію регіонів, 19,3% – за «Батьківщину», 18,1% – за «УДАР», 11,9% – за «Свободу», 8,7% – за Комуністичну партію. Ще 1,2% виборців підтримали б партію Наталії Королевської «Україна – Вперед!», менше 1% – Радикальну партію Олега Ляшка та «Нашу Україну». Решту партій – 2,7%, не визначились з вибором – 11,8% респондентів.
Для коректного порівняння показників партій з результатами виборів, було проведено перерозподіл «невизначених».
В результаті отримуємо: якби вибори до Верховної Ради України відбувалися наприкінці лютого 2013 року, то за Партію регіонів проголосували б 28,2% виборців, за «Батьківщину» – 22%, за партію «УДАР» – 20,4%, за «Свободу» – 13,5%, за КПУ – 10%. Інші партії – близько 6%.
Отже, порівняно з результатами парламентських виборів, які відбулися 28 жовтня 2012 року, спостерігаються тенденції:
Сукупна підтримка опозиційних партій («Батьківщини», «УДАРу» і «Свободи») збільшилась з 50 до 56%, водночас сукупна підтримка партій, які формують більшість у парламенті (Партії регіонів та КПУ), зменшилась з 43 до 38%.
«Нові» парламентські партії («УДАР» і «Свобода») додали в підтримці, «старі» («Батьківщина», Партія регіонів та КПУ) – втратили.
Партія регіонів залишається одноосібним лідером симпатій виборців Донбасу, Півдня та Сходу країни. У свою чергу, «Батьківщина» на Заході ділить першість зі «Свободою» та «УДАРом», в Центрі та Півночі – з «УДАРом».
«УДАР» продовжує підтримувати переважно молодь, КПУ – старші люди. Найбільш освічений електорат у «Свободи» та «УДАРу», найменш – у КПУ. Також в електораті «Свободи» та «УДАРу» найбільше працюючих, а в електораті КПУ домінують пенсіонери.
«Батьківщину» більше підтримують в селах, Партію регіонів та КПУ – в містах.
Як і на виборах, «УДАР» і «Свободу» більше підтримують чоловіки, «Батьківщину», Партію регіонів та КПУ – жінки.
Виборці «Свободи» та «Батьківщини» переважно україномовні. Цікаво, за останні півроку частка україномовних в електораті «Свободи» зменшилась з 75 до 68%, водночас зросла кількість тих, які спілкуються вдома обома мовами або російською. В структурі прихильників КПУ і Партії регіоні більш як половина - російськомовні, чверть розмовляють вдома обома мовами, ще чверть – українською. Серед виборців «УДАРу» половина розмовляють вдома українською, половина – російською або обома. Серед «невизначених» більше російськомовних, що логічно, оскільки найбільше «невизначених» фіксується на Півдні, Сході та Донбасі.
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Аудиторія дослідження: населення України віком від 18 років і старші.
Вибіркова сукупність: 2000 респондентів.
Метод дослідження: особисте формалізоване інтерв’ю згідно з опитувальником (face to face).
Помилка репрезентативності дослідження (з ймовірністю 0,95): для значень, близьких до 50%, похибка становить не більше 2,2%, для значень, близьких до 30%, - не більше 2%, для значень, близьких до 10%, - не більше 1,3%, для значень, близьких до 5%, - не більше 1%
Терміни проведення дослідження: 22 – 28 лютого 2013 р.
Розподіл областей:
Захід: Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька;
Центр: Вінницька, Кіровоградська, Полтавська, Хмельницька, Черкаська;
Північ: м. Київ, Київська, Житомирська, Сумська, Чернігівська;
Південь: АР Крим, Одеська, Херсонська, Миколаївська, м. Севастополь;
Схід: Дніпропетровська, Запорізька, Харківська;
Донбас: Донецька, Луганська.