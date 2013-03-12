Суду над Павличенками забракло свідчень УБОЗівця та ліфтера

Як передає кореспондент УНІАН, суд ухвалив оголосити перерву у зв’язку з рішенням викликати у якості свідків заступника начальника УБОЗу міста Києва та слідчого з особливо важливих справ, який проводив допит засуджених Павличенків.

Також суд вирішив викликати потерпілого, який працював ліфтером у будинку, де було скоєне вбивство судді Шевченківського районного суду Сергія Зубкова.

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Як повідомляв УНІАН, суддя Шевченківського районного суду Києва С.Зубков був убитий 21 березня 2011 року в під'їзді свого будинку в Києві. Голосіївський райсуд Києва 2 жовтня 2012 року засудив Дмитра Павличенка до довічного ув’язнення, а його сина Сергія Павличенка - до 13 років позбавлення волі за вбивство судді.

14 січня Апеляційний суд Києва вирішив провести часткове судове слідство в рамках розгляду скарги на вирок Павличенкам. У своїй скарзі на вирок Павличенки просять генерального прокурора Віктора Пшонку порушити кримінальну справу проти слідчого столичної прокуратури, який, за їхнім твердженням, сфальсифікував матеріали допиту одного з основних свідків.

Разом з тим С.Павличенко в Апеляційному суді 31 січня заявив, що зізнався у вбивстві судді С.Зубкова під тиском слідства - явку з повинною з нього вибили електрострумом. Павличенко-молодший стверджує, що міліціонери самі казали йому, що говорити під час допиту та слідчого експерименту.

По всій Україні відбулись акції на підтримку батька і сина Павличенків. Громадськість переконана, що вони не причетні до вбивства.