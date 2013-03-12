Держобвинувач: записка з адресою вбитого судді Зубкова написана Сергієм Павличенком

Про це повідомила державний обвинувач у справі Наталія Сьома, повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації прокуратури міста Києва.

«За висновками судово-почеркознавчої експертизи, записка з адресою вбитого судді, яка була вилучена з помешкання підсудних Павличенків, виконана Сергієм Павличенком», - зазначила Н.Сьома.

Рукописні записи адреси місця проживання судді С.Зубкова виконані С.Павличенком в стані емоційної напруги. Про це, за словами Н.Сьоми, зазначено у висновку судово-почеркознавчої експертизи.

За її словами, експерти констатували, що С.Павличенко писав записку під впливом на нього факторів зовнішнього характеру. «Судові експерти дійшли висновку, що рукописні записи, вилучені з помешкання підсудних, виконані С.Павличенком під впливом тимчасових факторів зовнішнього характеру, до яких можна віднести стан його емоційної напруги, хвилювання, незвичайну обстановку під час виконання записів», - повідомила Н.Сьома.

«За висновками експертів, С.Павличенко під час написання адреси судді не змінював власний почерк. Загальні ознаки почерку у записці збігаються з комплексом почеркових ознак в експериментальних та вільних зразках почерку С.Павличенка, наданих судом для експертного дослідження», - зазначила держобвинувач у справі.

Вона додала, що висновки почеркознавчої експертизи є ще одним доказом у справі.

«У справі було проведено понад 100 експертиз. Висновок судово-почеркознавчої експертизи записки з адресою судді став ще одним доказом вчинення підсудними злочину», - підкреслила держобвинувач.

Нагадаємо, Апеляційний суд Києва переніс на 12 березня розгляд апеляції Сергія і Дмитра Павличенків у зв'язку з проведенням почеркознавчої експертизи ключового доказу у справі.

Наступне засідання Апеляційного суду Києва у розгляді справи Павличенків розпочнеться 21 березня о 10.30.

Як повідомляв УНІАН, Голосіївський райсуд Києва 2 жовтня 2012 року засудив Д.Павличенка до довічного ув’язнення, а його сина С.Павличенка - до 13 років позбавлення волі за вбивство судді. Суддя Шевченківського районного суду Києва Сергій Зубков був убитий 21 березня 2011 року в під'їзді свого будинку в Києві.

14 січня Апеляційний суд Києва вирішив провести часткове судове слідство в рамках розгляду скарги на вирок Павличенкам. У своїй скарзі на вирок Павличенки просять генерального прокурора Віктора Пшонку порушити кримінальну справу проти слідчого столичної прокуратури, який, за їхнім твердженням, сфальсифікував матеріали допиту одного з основних свідків.

Разом з тим С.Павличенко в Апеляційному суді 31 січня заявив, що зізнався у вбивстві судді С.Зубкова під тиском слідства - явку з повинною з нього вибили електрострумом. Павличенко-молодший стверджує, що міліціонери самі казали йому, що говорити під час допиту та слідчого експерименту.

По всій Україні відбулись акції на підтримку батька і сина Павличенків. Громадськість переконана, що вони не причетні до вбивства.