Тернопільська «Свобода» висунула ультиматум Януковичу

ВО «Свобода» заявляє про намір вдатися до радикальних акцій протесту, зокрема перекриття доріг, якщо Президент України Віктор Янукович не звільнить із посади голову Тернопільської облдержадміністрації Валентина Хоптяна та не забезпечить виконання рішень судів, якими обласну Територіальну виборчу комісію зобов’язано ввести 19 нових депутатів Тернопільської обласної ради.

Як передає кореспондент УНІАН, дану погрозу містить відкрита заява, розміщена сьогодні на офіційному сайті обласної організації ВО «Свобода».

«Зважаючи на тривалу політичну кризу, яка охопила Тернопільщину внаслідок протизаконної бездіяльності представників провладних партій, Тернопільська обласна «Свобода» оголошує ультиматум Президенту України. Дії регіоналів, литвинівців та комуністів, керованих незаконними вказівками президентської адміністрації, нахабне нехтування судовими рішеннями та постановами ЦВК, повсюдне порушення основоположних конституційних засад, прав громадян на волевиявлення та незалежне формування органів влади спричинили значний суспільно-політичний резонанс та масштабні втрати в області, що зумовлено безвідповідальною політикою голови ОДА Хоптяна В.А. З огляду на те, що попередні звернення до Президента, як до гаранта Конституції України, щодо забезпечення належного правового та конституційного порядку в державі не дали жодних дієвих результатів, а в області продовжують вчинятися злочини проти прав громадян, відбувається протизаконне втручання у процес волевиявлення громади з метою приховування розкрадання майна та ресурсів Тернопільщини вищими чинами адміністрації, вимагаємо негайного усунення голови Тернопільської обласної державної адміністрації Хоптяна Валентина Антоновича», – йдеться у заяві.

Представники «Свободи» також вимагають ініціювати розслідування діяльності В. Хоптяна.

«В разі чергового ігнорування позиції громади області залишаємо за собою право на організований спротив порушенню конституційного правового порядку, відповідної протидії таким порушенням на всіх рівнях самоврядування на Тернопіллі аж до протестного блокування шляхів сполучення та звернень до міжнародних організацій, європейських структур», – заявляють «свободівці».

Як повідомляв УНІАН, впродовж останніх трьох місяців вже 5 разів не відбулася бюджетна сесія Тернопільської облради через відсутність кворуму.

Представники опозиційних фракцій не приходять на сесії. Найбільше – з фракції ВО «Свобода». Свої дії вони мотивують тим, що впродовж двох років так і не було введено 19 депутатів замість тих, які стали депутатами інших місцевих рад після виборів 2010 року. В основному це депутати від ВО «Свобода».

Водночас через брак кворуму не може зібратися і новий склад ТВК, щоб ввести нових депутатів. На засідання не приходять члени ТВК від Партії регіонів, компартії та Народної партії, які складають більшість у ТВК.

26 лютого питання введення нових депутатів облради замість тих, які стали членами інших рад після виборів 2010 року, розглядали члени ЦВК, однак більшість членів ЦВК утрималися при голосуванні і рішення не було ухвалене.

4 березня під час зборів націонал-демократичних сил області нардеп від ВО «Свобода» М. Головко розбив до крові обличчя заступнику голови ТОДА П. Гочу, який прийшов на це зібрання закликати представників ВО «Свобода» взяти участь у бюджетній сесії.

Після інциденту було відкрите кримінальне провадження.