"Свобода" оголосила війну губернаторові

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив народний депутат від ВО «Свобода» Олег Сиротюк, коментуючи вчорашню акцію протесту і зрив розширеної колегії Тернопільської облдержадміністрації представниками ВО «Свобода».

За його словами, недавній зрив колегії є лише першим кроком в боротьбі за усунення з посади голови ТОДА В.Хоптяна.

На цю тему: «Свобода» зірвала колегію Тернопільської ОДА за участю гостя з Банкової

«Відтепер ми будемо приходити на всі ради, на всі колегії і вимагатимемо від нього пояснень, доки він тероризуватиме Тернопільську область і доки тут триватиме непорядок. Ми свою боротьбу проводитимемо до кінця, доки тут не почнуть працювати ті люди, які готові служити своєму народу», – наголосив О. Сиротюк.

Бажання «свободівців» усунути В. Хоптяна з посади, за його словами, зумовлено тим, що саме губернатор стоїть за блокуванням обласної Територіальної виборчої комісії і не дає ввести 19 нових депутатів обласної ради.

«Порушення Конституції і законодавства триває далі. Голова облдержадміністрації досі не може зрозуміти, що його завдання – служити людям. Натомість голова обласної організації Партії регіонів, він же голова ОДА наплювати хотів на область, на тих людей, які ходять на вибори і на їхні волевиявлення. Таких керівників ніхто терпіти не буде. Своєю акцією ми продемонстрували, що більше терпіти знущань над собою український народ на Тернопільщині не буде», – сказав О. Сиротюк.

Він додав, що відучора ВО «Свобода» розпочала безстрокову акцію протесту «Хоптяна – до відповідальності!», результатом якої має бути звільнення чиновника із займаної посади.

Як уже повідомляв УНІАН, 26 лютого у Тернополі представники ВО «Свобода» зірвали колегію облдержадміністрації та регіонального комітету економічних реформ за участі керівника Головного контрольного управління Адміністрації Президента України Олександра Нефьодова.

На цю тему: Свобода заявляє, що силовики напали на її нардепів

Частина «свободівців» після пікету прорвалася з гучномовцями на засідання колегії, влаштувавши мітинг перед учасниками колегії й вимагаючи від присутніх керівників обласних та районних служб, установ, серед яких були і керівники правоохоронних органів, «відмовитись від співпраці зі злочинцями, не терпіти принижень та ганьби з боку корупціонерів та хабарників, долучатись до захисту інтересів громади і відновлення законності».

Через дії «свободівців» заступник голови облдержадміністрації Юрій Желіховський оголосив засідання закритим.

Невдовзі чиновники таки провели колегію, але не у Тернополі, а аж у Ланівцях – райцентрі на північно-східному краю області.