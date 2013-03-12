Власенко: Кузьмін не міг у 85-му законно вступити до інституту

"Мій юридичний диплом Ренат Кузьмін у мене ще не забрав, бо на відміну від нього, у мене диплом чесний…", - сказав Власенко, відповідаючи на запитання Української правди про те, що він планує робити після втрати депутатського мандата.

"У Рената Кузьміна диплом сумнівний, з моєї точки зору. Ви ж знаєте, що за офіційною версією Ренат Кузьмін нібито був зарахований на перший курс заочного відділення Харківського юридичного інституту, тоді цей заклад так називався, у 85-му році, хоча школу він закінчив у 84-му. Ренату Равелійовичу не пощастило, бо я у цей час вступав, закінчив школу. І я достеменно знаю, що згідно з правилами прийому до вищих навчальних закладів, у цей рік не можна було вступити на юридичний факультет, якщо у тебе не було або двох років стажу, або службі в армії", - заявив Власенко.

"Відповідно, Ренат Кузьмін законно не міг вступити у 85-му році, наскільки я памятаю, на юридичний факультет", - додав екс-депутат.