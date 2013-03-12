Євродепутат: Українська влада має почути, що ми знаємо, які активи вона має в ЄС

Завтра в Європарламенті відбудуться дебати щодо політичного контексту підписання Угоди про асоціацію з Україною та проблеми вибіркового правосуддя в ній.

Про ситуацію в Україні від Європейської народної партії доповідатиме польський європарламентар Павел Залєвський, голова Форуму польсько-українського партнерства, пише українська служба Польського Радіо.

"Питання зараз звучить так: чи захоче ЄС покарати всіх українців за ці нерозв’язані проблеми (корупцію, вибіркове правосуддя - ред.), зачиняючи їм двері на Захід, чи однак визнає, що підписання Угоди про асоціацію - це інструмент, який допоможе вилікувати ці хвороби", - сказав Залєвський.

"Європарламентарі сприйняли справу Власенка як провокацію та випробування терпіння Євросоюзу. Це черговий приклад судового переслідування представників опозиції, продиктований не правом, а політичними інтересами. І я не знаю, як парламент на цю провокацію відреагує", - додав польський євродепутат.

Німецький євродепутат від ЄНП Міхаель Ґалер висловився більш категорично.

"Очевидно, український уряд просто нас дурить: вони чемно поводяться під час офіційних зустрічей, а на практиці – все по-іншому... Але якщо вони думають, що можуть гратися з нами, то дуже помиляються. Коли так триватиме, не буде ніякого підписання Угоди про асоціацію на саміті у Вільнюсі", - заявив Ґалер.

Євродепутат додав, що не наполягає на "білоруському сценарії" санкцій проти України, але українська влада має зрозуміти, що час натяків закінчився.

"Вони ігнорують засади демократії. І вони не заслуговують на вільний в’їзд до Євросоюзу та можливість тримати тут свої гроші, маю на увазі в першу чергу Кіпр. Не хочу спекулювати на темі, що це буде зроблено найближчим часом, але ці люди мусять почути: ми знаємо, як вони поводяться та які активи вони мають в ЄС", - заявив Ґалер.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство закордонних справ України оприлюднило заяву у зв’язку з появою коментарів та заяв офіційних представників іноземних держав та міжнародних інституцій щодо ситуації з рішенням ВАСУ позбавити депутатських мандатів депутата від фракції Партії регіонів А.Веревського та депутата від фракції ВО «Батьківщина» С.Власенка.

Згідно зі статтею 78 Конституції України, народний депутат України не має права суміщати депутатську діяльність з будь-якою іншою роботою, крім викладацької, наукової та творчої. У випадку з С.Власенком Колегія суддів Вищого адміністративного суду України прийшла до висновку, що викладені у позовній заяві обставини суміщення депутатських повноважень з адвокатською діяльністю є обґрунтованими, а тому адміністративний позов щодо дострокового припинення повноважень згаданого народного депутата підлягає задоволенню, заявили у МЗС.

У зв’язку з цим, наголошується у заяві, "МЗС України нагадує, що рішення Вищого адміністративного суду України є обов’язковими для виконання і оскарженню не підлягають. З огляду на це ми здивовані намаганням, зокрема, Державного департаменту США, давати політичні оцінки судовим рішенням та процесам, які лежать виключно в юридичній площині", - йшлося у заяві МЗС України.