Власенка не випустили з України

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Батьківщини».

«Сьогодні, 13 березня, вчергове, прикордонна служба відмовила мені у виїзді за кордон. Сьогодні я збирався на персональне офіційне запрошення представників Європарламенту взяти участь у термінових дебатах, які організовано щодо питання України, де буде розглядатися та ганебна справа, яку розглядав ВАСУ щодо позбавлення мене мандату», - повідомив С.Власенко.

Він зазначив, що все це відбулося незважаючи на заяви Генеральної прокуратури, що у них немає претензій до С.Власенка і була офіційно оголошена відповідна заява.

«Це все відбулося всупереч заяві ГПУ, що у них немає до мене претензій. Це політичні репресії, це продовження ескалації і того, що ніхто не збирається зупинятися», - сказав С.Власенко.

«Тому я підкреслюю, що найближчим часом я чекаю арешту і це буде наступним кроком, який чиниться задля того, щоб у Юлії Тимошенко не було належного фахового захисту у сфальшованих проти неї кримінальних справах», - заявив С.Власенко.

Захисник екс-прем’єра також зазначив, що відмова у виїзді йому за кордон суперечить закону та здоровій логіці, оскільки у нього немає судових рішень, яких він не виконував.

«Звертатися до Кузьміна і Пшонки чому вони порушують закон – це безглузде заняття, однак з точки зору дотримання формальностей я сьогодні на їх адресу напишу відповідного листа», - сказав С.Власенко.

Як повідомляв УНІАН, 24 січня С.Власенка не випустили з аеропорту “Бориспіль” до Страсбурга на сесію Парламентської Асамблеї Ради Європи.