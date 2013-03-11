Власенко готується до арешту

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час прес-конференції у Києві.

“Насправді тиск тільки посилюється, у мене є глибоке переконання, що найближчим часом Генеральна прокуратура планує моє затримання і мій арешт”, - підкреслив С.Власенко.

Він заявив, що рішення про позбавлення його депутатського мандату було прийнято особисто Президентом. Проте, як зазначив С.Власенко, це не зашкодить йому виконувати функції захисника Ю.Тимошенко в суді і не впливає на його статус у кримінальних справах проти колишнього прем’єр-міністра.

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Він також додав, що наразі Генпрокуратура прискорила розслідування усіх кримінальних справ, які порушені проти нього, а також додав, що всі вони написані “під диктовку хлопчиків з Адміністрації Президента”.

Як повідомляв УНІАН, 21 січня С.Власенко заявив, що стосовно нього порушено кримінальну справу за невиконання рішення суду в цивільному спорі. С.Власенко додав, що справу стосовно нього було порушено Печерським райсудом Києва 16 січня цього року.

Згодом С.Власенко зазначив, що загалом йдеться про кримінальні справи по трьох епізодах. Зокрема, перший епізод стосується невиконання рішення у цивільній справі від 21 лютого 2012 року. Так, йдеться про сплату коштів при розподілі спільного майна подружжя.

Водночас С.Власенко продемонстрував журналістам оригінали квитанцій від 26 грудня 2012 року про сплату цього боргу й про сплату десяти відсотків виконавчого збору.

Також Н.Окунська стверджувала, що С.Власенко бив її, й зверталася до правоохоронних органів із заявою про притягнення його до відповідальності.

5 березня ц.р. прес-служба Генеральною прокуратори України поінформувала, що кримінальне провадження за заявою колишньої дружини С.Власенка Н.Окунської про невиконання ним рішення суду закрито у зв'язку з відсутністю складу злочину.

Довідка УНІАН. 6 березня ВАСУ достроково припинив повноваження народного депутата від “Батьківщини” С.Власенка.

Суд ухвалив таке рішення за позовом голови Верховної Ради Володимира Рибака. Свій позов спікер аргументував суміщенням С.Власенком депутатських повноважень та адвокатської діяльності.

Водночас в опозиції заявляють про фальсифікацію рішення Регламентного комітету ВР, на підставі якого В.Рибак зробив подання до ВАСУ.