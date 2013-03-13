Ставицький думає, що газ подешевшає - і не тільки через поступку Росії

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам в середу в Кабінеті міністрів.

«Я думаю, вони (Російська Федерація — УНІАН) почали чути нашу позицію. Думаю, точно домовимося цього року”, - сказав Е.Ставицький.

Він відзначив, що для України важливо домовитися з Росією про зниження ціни до початку наступного опалювального сезону. “Ціна на газ у будь-якому випадку повинна бути знижена, не тільки тому, що Росія нам поступки робить, йде зниження цін на спотових ринках по природному газу”, - підкреслив Е.Ставицький.

На тему: Янукович сподівається, що у квітні Україна отримає справедливу ціну на газ

Як повідомляв УНІАН, 5 березня на прес-конференції в Каневі Черкаської області Президент України Віктор Янукович висловив сподівання, що Україна зможе домовитися з Росією про справедливу ціну на газ вже найближчим часом. За його словами, на сьогоднішній день відпрацьовується питання ціни на газ для України. У цій роботі беруть участь консультанти з українського боку від відомих консалтингових компаній. В.Янукович відзначив, що консультанти допомагають у створенні проекту, який дозволив би зняти проблеми, що виникли у відносинах між Україною і Росією.

“Безумовно, нас хвилює одне з найголовніших питань - це питання формування справедливої, ринкової ціни на газ для України”, - сказав Президент, відзначивши, що під час зустрічі з Президентом РФ 4 березня Володимиром Путіним були визначені терміни завершення цієї роботи. В.Янукович підкреслив, що, можливо, питання буде вирішено під час майбутньої зустрічі за участю президентів України, РФ, Казахстану і Білорусі, орієнтовно, у квітні.

Довідка УНІАН. ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» 19 січня 2009 року підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 рік; про об'єми і умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 рік.

Ціна на газ встановлюється щоквартально.

Україна добивається перегляду газових контрактів з РФ, вважаючи ціну на газ завищеною, а на транзит - навпаки, заниженою.

У першому кварталі 2012 року ціна російського газу склала близько 416 дол. за 1 тис. куб. м, в другому кварталі - 425 дол., в третьому - 426 дол., в четвертому - близько 430 доларів за 1 тис. куб. м.

У лютому 2013 року, за даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі, середня митна ціна на імпортний газ для України знизилася в порівнянні з січнем на 1,5% - до 419,7 дол. з 426,16 дол. за 1 тис. куб. м.