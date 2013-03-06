Янукович сподівається, що у квітні Україна отримає справедливу ціну на газ

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Каневі Черкаської області.

“Є покроковий план, над яким працює сьогодні робоча група, яка створена на рівні урядів”, - сказав Президент.

За словами В.Януковича, на сьогодні відпрацьовується питання ціни на газ для України. В цій роботі беруть участь консультанти з українського боку з відомих консалтингових компаній.

В.Янукович зауважив, що всі консультанти сприяють створенню проекту, який би дозволив зняти проблеми, що виникли у відносинах між Україною і Росією.

На тему: Бойка тішать результати переговорів Януковича і Путіна

“Безумовно, нас хвилює одне з найголовніших питань - це питання формування справедливої, ринкової ціни на газ для України”, - сказав Президент, зауваживши, що під час зустрічі з Президентом РФ 4 березня Володимиром Путіним були визначені терміни завершення цієї роботи.

В.Янукович зазначив, що, можливо, питання буде вирішене під час майбутньої зустрічі за участі президентів України, РФ, Казахстану ті Білорусі орієнтовно у квітні.