Янукович сподівається, що у квітні Україна отримає справедливу ціну на газ
Президент України Віктор Янукович сподівається, що Україна зможе домовитись з Росією про справедливу ціну на газ протягом найближчого часу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Каневі Черкаської області.
“Є покроковий план, над яким працює сьогодні робоча група, яка створена на рівні урядів”, - сказав Президент.
За словами В.Януковича, на сьогодні відпрацьовується питання ціни на газ для України. В цій роботі беруть участь консультанти з українського боку з відомих консалтингових компаній.
В.Янукович зауважив, що всі консультанти сприяють створенню проекту, який би дозволив зняти проблеми, що виникли у відносинах між Україною і Росією.
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“Безумовно, нас хвилює одне з найголовніших питань - це питання формування справедливої, ринкової ціни на газ для України”, - сказав Президент, зауваживши, що під час зустрічі з Президентом РФ 4 березня Володимиром Путіним були визначені терміни завершення цієї роботи.
В.Янукович зазначив, що, можливо, питання буде вирішене під час майбутньої зустрічі за участі президентів України, РФ, Казахстану ті Білорусі орієнтовно у квітні.