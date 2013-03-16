На мітинг опозиції у Львові вийшли понад 5 тисяч людей

Як передає кореспондент УНІАН, до трьохтисячної колони партійців ВО «Свобода» і ВО «Батьківщина», які колоною прийшли від пам’ятника І.Франку, на площі біля пам’ятника Т.Шевченку до них приєдналися сотні прихильників і представників партії «УДАР», а також мешканці Львівщини, які приїхали на мітинг опозиції з різних районів області.

На площі було розгорнуто кілька сотень прапорів ВО»Свобода», ВО «Батьківщина», «УДАРу», Народного Руху України, КУНу, Європейської партії, Української республіканської партії.

Присутні на площі скандуваннями «Слава Україні» зустріли лідерів опозиції Арсенія Яценюка, Олега Тягнибока, голову Львівського осередку «УДАРу», народного депутата Ярослава Гінку та депутатів Верховної Ради від опозиційних сил, які представляють Львівщину. Звертаючись до пристуніх, Я.Гінка зазначив, що «сьогодні основне завдання опозиційних сил – повалення режиму».

«Потрібно поставити питання відставки уряду і президента, хоч президентом назвати його важко, бо то - бандит», - заявив народний депутат.

Присутні на площі у відповідь вигукнули скандуванням «Геть бандита!»

Оплесками та вигуками «Наша мова! Наша Україна!» учасники акції зустріли виступ депутата Верховної Ради від ВО «Свобода» Ірини Фаріон.

Вона звернулася до присутніх зі словами: «Дорогі мої політичні підсніжники! Зараз Україна перебуває на межі втрати державності. Вичерпуються методи парламентської боротьби. Тому ми прийняли рішення йти до вас. Кримінальна орда на чолі з Януковичем вже в агонії і наші акції - це їх кінець».

Потім перед учасниками мітингу виступив депутат Верховнорї Ради Юрій Михальчишин (фракція «Свобода»), який закликав всіх свідомих українців взяти активну участь у завершальній акції опозиційних сил, запланованій на травень у Києві.

«Ми йдемо сьогодні, аби пробуджувати націю. Ми несемо останню надію на порятунок. До зустріі на київських барикадах!», - заявив Ю.Михальчишин, і присутні на площі багатотисячно підтримали скандуванням «Революцію!»

На завершення акції виступили О.Тягнибок та А.Яценюк.

«Ми готуємо грунт, щоб підняти народ, щоб скинути режим Януковича з метою докорінних змін українського суспільства. Ми маємо план всеосяжних і докорінних змін, але нам потрібні ви. Приєднуйтесь!», - заявив, звертаючись до львів’ян, О.Тягнибок.

У свою чергу А.Яценюк під час виступу запевнив, що «Україна відправить Януковича у відставку і буде новий президент».

«Я після Вінниці прийняв рішення не вважати Партію регіонів і Януковича опонентами. Це – не опоненти, а зло! І зла треба позбуватися. Закликаю вас усіх на 18 травня, коли буде вирішальна акція опозиції, в календариках поставити хрестик і приїхати до Києва, щоб подивитися, як тікає президент», - наголосив А.Яценюк.

Кілька тисяч учасників мітингу проскандували: «Банду -геть!», «Разом – ми сила!», а після виконання Державного гімну України мітинг було завершено. Присутні на площі не поспішали розходитися, збираючись у групи та співаючи українських пісень.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, до охорони громадського порядку під час масових заходів у Львові було задіяно 72 працівники міліції. Порушень громадського порядку не зафіксовано.