Опозиція висунула свої вимоги щодо завтрашнього засідання ВР

На пленарному засіданні Верховної Ради 19 березня опозиція хоче першим питанням розглянути проект постанови про утворення Тимчасової слідчої комісії ВР з питань розслідування фактів антиконституційного перегляду владою волевиявлення українського народу на парламентських виборах 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час відкриття Погоджувальної ради повідомив голова Верховної Ради України Володимир Рибак.

Він зазначив, що другим питанням опозиція пропонує розглянути проект постанови ВР про призначення чергових виборів депутатів Київради і міського голови Києва.

Також пропонується включити до розгляду на пленарному засіданні ще 6 законопроектів.

Крім того, опозиція просить передбачити розгляд на пленарних засідання 19-22 березня законопроектів щодо європейської інтеграції.

22 березня опозиція ініціює, аби у Годині запитань до уряду взяв участь прем’єр-міністр України Микола Азаров, повідомив В.Рибак.