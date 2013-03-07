Яценюк заявив, що опозиція змінює тактику і йде «піднімати людей»

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.

Як наголосив А.Яценюк, «для нас вчорашнє рішення суду (йдеться про рішення ВАСУ щодо позбавлення Сергія Власенка депутатських повноважень - УНІАН) означає наступне: опозиція також змінює тактику і стратегію - ми йдемо піднімати людей”.

За його словами, “у країні політична і економічна криза, яка викликана тільки однією людиною і керує тільки одна особа - Віктор Янукович”.

А.Яценюк зауважив, що в тому випадку, “якщо в найкоротші терміни ця політична й економічна криза не буде вирішена персонально Януковичем, вона закінчиться достроковими парламентськими і президентськими виборами”.

“Ми блокуємо парламент для того, щоб уся країна бачила: вони захопили владу, але вони не захопили єдиний острів демократії в цій державі - це Верховна Рада. Тут ми керуємо”, - наголосив А.Яценюк.

За словами А.Яценюка, вчора опозиція обговорила план щодо того, аби “підняти людей”. “Ми його оприлюднимо, і перші кроки цього плану вже будуть на наступному тижні”, - сказав він.

У свою чергу, відповідаючи на запитання журналістів, голова фракції “Свобода” Олег Тягнибок спростував чутки, що вже сьогодні опозиція збирається штурмувати Адміністрацію Президента. “Чутки. Що тут не кажуть в тих кулуарах”, - сказав він.

Крім того, він зауважив, що опозиція не хотіла б розкривати свої плани: “Тільки ми озвучимо плани опозиції, наші опоненти, які сьогодні є владою, і які, як-то кажуть, не пальцем роблені, відповідно, готують контрзаходи. І через те ми, плануючи певні конкретні дії, дуже часто ухвалюємо остаточне рішення буквально в останню хвилину”.

За словами О.Тягнибока, опозиція має багато варіантів конкретних дій на кожен випадок життя.