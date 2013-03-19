Нардепи збираються у ВР, трибуна - вільна
09:45, 19 березня 2013Політика
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Народні депутати готуються до пленарного засідання, трибуну парламенту не заблоковано.
Трибуна і президія - вільні
Народні депутати України збираються у сесійній залі, трибуну та президію парламенту не заблоковано.
Як передає кореспондент УНІАН, у даний час у сесійній залі знаходиться близько 25 депутатів, зокрема від “Батьківщини” та Партії регіонів.
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