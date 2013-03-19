Регіонал: ПР домовленостей з опозицією не порушувала

Партія регіонів не порушувала домовленостей з опозицією – ЦВК у рамках чинного закону прийняла рішення щодо реєстрації нових народних депутатів замість Сергія Власенка та Андрія Варевського. Про це в ефірі «5 каналу» заявив народний депутат від Партії Регіонів Анатолій Близнюк.

«Так, ми домовились на Погоджувальній раді, прийняли рішення, але ЦВК, згідно чинного законодавства прийняла своє рішення. Якщо опозиція хоче цю слідчу комісію – будь-ласка, тільки ж сказав Єфремов: ви ж тільки умови не ставте, що ви спочатку не робіть того, а потім ми зробимо те», - заявив регіонал.

Також Близнюк зазначив, що незрозуміло, для чого опозиції потрібна ТСК щодо справи Власенка, адже рішення суду і рішення ЦВК вже відмінити не можливо.