Рибак відкрив засідання Верховної Ради

Сьогоднішнє ранкове засідання Верховної Ради України розпочалося.

Як передає кореспондент УНІАН, у сесійній залі перебувають депутати з усіх фракцій.

Водночас засідання розпочалося на кілька хвилин пізніше за визначений час.

Спікер Верховної Ради Володимир Рибак оголосив про початок роботи та попросив депутатів зареєструватися.

У сесійній залі зареєструвався 390 народних депутатів.