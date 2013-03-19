Рибак відкрив засідання Верховної Ради
10:10, 19 березня 2013Політика
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У сесійній залі зареєструвався 390 народних депутатів.
Володимир Рибак відкрив засідання
Сьогоднішнє ранкове засідання Верховної Ради України розпочалося.
Як передає кореспондент УНІАН, у сесійній залі перебувають депутати з усіх фракцій.
Водночас засідання розпочалося на кілька хвилин пізніше за визначений час.
Спікер Верховної Ради Володимир Рибак оголосив про початок роботи та попросив депутатів зареєструватися.
У сесійній залі зареєструвався 390 народних депутатів.
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