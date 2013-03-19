«Свобода» заблокувала трибуну ВР

Депутати від «Свободи» заблокували трибуну ВР, оскільки Тягнибоку не дають виступити.

Депутати від ВО «Свобода» заблокували трибуну ВР, оскільки голові фракції Тягнибоку не дають виступити. Як передає кореспондент УНІАН, коли О.Тягнибок вийшов до трибуни виступати, депутати із фракції Партії регіонів та фракції КПУ почали кричати: “Фашист!”, але він продовжував виступати з трибуни.

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