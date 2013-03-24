Тюремники скаржаться, що Тимошенко їх шантажує

Через погодні умови дочка екс-прем`єра Юлії Тимошенко Євгенія не прибуде до ЦКЛ №5 для проведення раніше запланованого довгострокового побачення з матір’ю з 23 по 25 березня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної пенітенціарної служби, про це співробітникам колонії повідомила сама екс-прем`єр.

«Зокрема, спочатку засуджена звернулася до керівництва колонії з проханням надати їй можливість телефонної розмови. Засудженій така можливість була надана. Під час спілкування із захисником Євгенією Тимошенко, вона попросила її не приїжджати через погані погодні умови», - наголошується у повідомленні.

У зв’язку з цим, співробітниками колонії було складено відповідний акт, про відмову Ю.Тимошенко від проведення довгострокового побачення протягом запланованого раніше часу, зазначає прес-служба.

«Засуджену поінформовано про те, що такий акт було складено, а також про те, що своїм правом для проведення довгострокового побачення вона зможе скористатися у подальшому у будь-який зручний для неї час». – пояснили в ДПтС.

У відповідь Ю.Тимошенко заявила, що згодна, однак попередила, що все одно під час можливого спілкування з європейськими спостерігачами (Петом Коксом та Александром Квасневським), вона їм скаже, що пенітенціарна служба заборонила проводити їй це побачення.

«Я все одно їм скажу, що це ви не пустили до мене Женю», - сказала вона, наголосили у прес-службі ДПтС.

«Зважаючи на спроби засудженої шантажу співробітників колонії та її наміри знову обмовити роботу пенітенціарної служби, прес-служба ДПтС України заявляє, що жодних перешкод у проведенні побачення засудженої з її захисниками не чинить. У разі прибуття Євгенії Тимошенко на побачення, вона отримає відповідний дозвіл на його проведення», йдеться у повідомленні.