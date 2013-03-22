Тимошенко вимагає від суду закрити «сфальшовану» справу щодо ЄЕСУ

Про це йдеться у заяві Ю.Тимошенко на ім'я судді Київського районного суду Харкова Костянтина Садовського та начальника Качанівської колонії Ігоря Колпащикова, повідомляє сайт екс-прем’єра.

"Незаконне поновлення цієї справи (всупереч рішенню Верховного Суду України) є грубим порушенням параграфу 4 протоколу №7 до Європейської конвенції з прав людини, а також ст. 61 Конституції України щодо сталості судових рішень. Ця справа має бути негайно закрита та не підлягає подальшому розгляду. А тому я вимагаю від суду за моєї відсутності розглянути мої клопотання про закриття цієї тотально сфальшованої справи", - написала Ю.Тимошенко.

Екс-прем'єр наголосила, що висунуті звинувачення у цій справі є надуманими, оскільки в той час вона не працювала в корпорації, а була народним депутатом України. "Ці замовні, політично вмотивовані обвинувачення були висунуті мені ще у 90-х роках під час акції "Україна без Кучми", після чого Генеральна прокуратура та судові органи вже неодноразово визнавали абсурдність цих обвинувачень", - зазначила вона.

Ю.Тимошенко нагадала, що Верховний Суд України на спільному засіданні Судової палати у кримінальних справах та Військової судової колегії 11 листопада 2005 року, розглядаючи питання про законність закриття «цих сфальшованих справ», чітко констатував у регулятивній частині своєї ухвали: «Зазначені кримінальні справи щодо Тимошенко Ю.В. обґрунтовано і відповідно до чинного кримінально-процесуального законодавства закриті компетентними органами і посадовими особами за відсутністю складу злочину на підставі ст.6 п.2 КПК України».

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«За станом здоров'я зараз я перебуваю в стаціонарі ЦКЛ № 5 «Укрзалізниці». При цьому в цій ситуації, на відміну від «справи Щербаня» (що розглядається) Печерським райсудом м. Києва, я не вбачаю підстав для нанесення подальшої непоправної шкоди моєму здоров'ю під час доставки та участі в розгляді справи в Київському районному суді м. Харкова у справі ЄЕСУ, в якій вже є рішення Верховного Суду України на мою користь. Тому прошу суд керуватися вимогами ст. 249 КПК України в редакції 1960 року", - підкреслила Ю.Тимошенко.

Екс-прем'єр для «уникнення спекуляцій з боку правлячого режиму» також поінформувала харківський суд про те, що ГПУ за дорученням Віктора Януковича зараз «фальшує кримінальну справу про нібито її участь у замовленні вбивства Євгена Щербаня».

«Незважаючи на абсолютну абсурдність цих обвинувачень, ГПУ організовує політико- пропагандистське шоу на так званих допитах так званих "свідків" в смішних судових засіданнях. Усе це здійснюється з грубим порушенням вимог ст. 225 КПК України (в редакції 2012 року). Однак, користуючись моїм станом здоров'я, режим вирішив свідомо проводити ці допити за моєї відсутності. Оскільки мова йде про безглузде обвинувачення мене у вбивстві, до якого я не маю жодного відношення, я готова, незважаючи на загрозу моєму життю, погодитись на транспортування до м. Києва, оскільки суд відмовляється переносити допит свідків та проводить їх за моєї відсутності, посилаючись на сфальшовані акти Качанівської в/к № 54 про нібито мою відмову від доставки до м. Києва", - заявила Ю.Тимошенко.

Екс-прем'єр підкреслила, що стан її здоров'я не дозволяє бути присутньою у засіданні Київського райсуду Харкова 22 березня. "При цьому я зазначаю, що я вимагаю, незважаючи на тяжкий стан здоров'я, доставки в усі судові засідання із допиту свідків у сфальшованій справі Щербаня, зважаючи на тяжкість сфальшованих обвинувачень та бажання режиму Януковича за будь-яких обставин протизаконно та бездоказово призначити мені пожиттєвий термін ув'язнення", - наголосила Ю.Тимошенко.

Як зазначається, цю заяву було передано до Київського районного суду Харкова та адміністрації Качанівської виправної колонії напередодні, 21 березня.

Довідка УНІАН. Ю.Тимошенко в 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ.

У жовтні 2011 року СБУ порушила проти Ю.Тимошенко кримінальну справу за переведення боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України. За інформацією прес-центру СБУ, Ю.Тимошенко «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн грн, розкраданні та замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн грн податку на додану вартість, службовій підробці та в ухиленні від сплати 681 тис. грн прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було впровадження корпорацією ЄЕСУ фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».

Водночас захист наполягає, що справу щодо Ю.Тимошенко про діяльність ЄЕСУ було закрито в 2005 році законно, і це підтвердив Верховний Суд України.