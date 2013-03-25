Жириновський оголосив Януковича ворогом і зрадником

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це В.Жириновський сказав сьогодні на з'їзді партії в Москві.

«Новий керівник Китаю чесно приїхав відразу до Москви, хоча міг, як Янукович, до Євросоюзу. Ось він - брат слов'янський, православний. Куди він попер після обрання? До Брюсселя, поклонитися дядечку, й зараз вимагає від Верховної Ради прийняти все, що вимагає Брюссель, лише б увійти до Євросоюзу. Там уже хитається, там уже йти збираються, а він усе ще збирається вступити туди. Це, звичайно, неприємно нам, коли ворог, зрадник зовсім близько в нашому рідному слов'янському православному домі», - сказав В.Жириновський під оплески делегатів з'їзду ЛДПР.

Крім того, він підкреслив, що Захід хотів організувати в Росії «кольорову революцію», але це не вдалося. За словами В.Жириновського, лідери таких «кольорових революцій» в інших країнах СНД дискредитовані й не займаються політикою.

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«Народ вийшов на вулиці. Це ви (Захід) заплатили, що люди вийшли на вулиці. Народ приводить до влади чесних людей. Ми бачимо цих чесних людей і в Киргизії, і в Грузії, і в Україні. Пройшов короткий час – погнали з Киргизії. У Грузії добивають цих чесних. Апельсинова революція в Києві. Де? Тимошенко – у в'язниці, Ющенку соромно з'являтися», - сказав В.Жириновський.

Він переконаний, що Росія стане через 10-15 років державою номер один у світі, якщо не відбудеться революції. Лідер ЛДПР вважає, що Захід бореться з Росією через неурядові організації й ліберальні ЗМІ.

В.Жириновський також заявив, що при створенні Радянського Союзу треба було не створювати союзні республіки, а потрібно було створювати єдину державу, де скрізь жили б росіяни, і тоді СРСР не розвалився б. «Це як велика квартира. Й кращі кімнати ми віддали», - сказав він.