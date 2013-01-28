Жириновського у Києві закидали квашеною капустою (відео)

Як передає кореспондент УНІАН, пізніше з’ясувалося, що ця дівчина є представником організації «Коаліція учасників помаранчевої революції».

Інцидент трапився після того, як В.Жириновський почав розмірковувати, що таке демократія і, зокрема, кольорові революції. Після риторичного запитання, що Україні дала Помаранчева революція, дівчина з вигуком: “українофоб” жбурнула у В.Жириновського жменю квашеної капусти.

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Російський політик з притаманною йому емоційністю відреагував: “Що це таке, виженіть її звідси! Ось вам демократія! Обкидати можна, образити, ось і все”. Після цього, вже звертаючись до власної охорони, В.Жириновський сказав: “Охорона, я вас взяв для того, щоб ви працювали, я вас вижену! Одна дівчина-придурок, а ви всі генерали, ні х... не можете зробити!”.

Інцидент був вичерпаний після того, як охорона вивела дівчину із зали.

Коментуючи інцидент, лідер ЛДПР порадив подібним особам краще роздати капусту безпритульним, а безпосередньо винуватиці пообіцяв купити цілу діжку квашеної капусти, “щоб вона не голодувала”.

Пізніше В.Жириновський зізнався журналістам, що його костюм, який сьогодні забруднили капустою, коштує 2 тис. доларів, але це ще він у нього дешевий - “є і дорожчі”.