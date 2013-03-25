В уряді назвали міністерства, з яких спитають за євроінтеграцію

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України, відповідне урядове розпорядження, проект якого розробляло міністерство, було схвалене сьогодні.

Документ визначає центральні органи виконавчої влади, відповідальні за виконання відповідних завдань, та встановлює строки для їх виконання.

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За словами міністра юстиції Олександра Лавриновича, документ, зокрема, містить 58 заходів з ухвалення нормативно-правових актів, спрямованих на адаптацію законодавства України до законодавства ЄС та визначених у Рішенні національної безпеки та оборони від 12 березня 2013 року «Про невідкладні заходи щодо європейської інтеграції України».

Зокрема, завдання стосуються прийняття законодавчих та видання інших нормативно-правових актів, передбачених Планом дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України. А також – реалізації заходів з метою забезпечення необхідних умов, для підписання у 2013 році Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Серед головних виконавців указаних заходів найчастіше фігурують Міністерство закордонних справ, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство юстиції. А також, з огляду на поставлені завдання, до їх виконання будуть залучені Міністерство охорони здоров‘я, Мінфін, Мінекономрозвитку, Міненерговугілля, Центральна виборча комісія, Генеральна прокуратура, Державна пенітенціарна служба та інші органи.

На Міністерство юстиції покладається здійснення постійного моніторингу виконання указаного плану.

Передбачається, що виконання плану дозволить забезпечити системність та послідовність процесу адаптації законодавства України до законодавства ЄС в рамках виконання зобов’язань, у тому числі тих, які можуть бути покладені на Україну після підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.