Коморовський досі вірить в європерспективи України

Президент Польщі Броніслав Коморовський на зустрічі з головою Верховної Ради України Володимиром Рибаком сьогодні у Варшаві запевнив його в підтримці євроінтеграції українців, але звернув теж увагу на важливість наявності відповідного "політичного клімату" в Україні для підписання договору про асоціацію з Євросоюзом цього року.

Про це повідомив міністр канцелярії польського Президент Яромір Соколовський з посиланням офіційний веб-сайт Б.Коморовського.

"Президент звернув увагу на важливість політичного клімату в контексті рішення Євросоюзу про підписання договору про асоціацію ще цього року, зокрема про негативний вплив на цей клімат рішення та способу позбавлення мандату Сергія Власенка", - сказав міністр Б.Коморовського.

Він відзначив, що підписання договору про асоціацію була головною темою, якою обговорювали під час своєї зустрічі Президент Польщі з Володимиром Рибаком.

Згідно повідомлення, Б. Коморовський підтвердив постійну підтримку Польщі євроінтеграції України та готовність надати експертну підтримку для запровадження в українській державі європейських стандартів.

Прес-служба польського Президента також нагадала, що тему договору про асоціації України з Євросоюзом наприкінці минулого тижня у Варшаві Б.Коморовський обговорював з Президентом України Віктором Януковичем та Президентом Угорщини Яношом Адером, а ще раніше з лідером опозиційної партії "Удар" Віталієм Кличком.

Я.Соколовський додав, що Президент Польщі також підтримав ідею Сейму та Верховної Ради України ухвалити спеціальну заяву з нагоди 70-ти річниці Волинської трагедії.

Як повідомляв УНІАН, В.Рибак сьогодні розпочав свій дводенний візит до Польщі, в ході якого, крім двосторонніх зустрічей, завтра візьме участь в засіданні парламентської асамблеї Польщі, Литви та України.