Рибак пропонує польському парламенту встановити День пам'яті та примирення

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України, про це В.Рибак заявив сьогодні у Варшаві під час зустрічей з Б.Борусевичем та Е.Копач.

Сторони торкнулися теми вшанування пам’яті і повернення історичної правди щодо «Волинської трагедії» без політизації цього питання. В.Рибак підкреслив, що парламенти мають докласти усіх зусиль до уникнення політизації питань, які стосуються «Волинської трагедії». Встановлення Дня пам’яті та примирення було б сигналом для усіх сторін, сказав він.

«Я знаю, що на розгляд польської сторони було передано проект спільної заяви Верховної Ради України та Сейму Республіки Польща про встановлення «Дня пам’яті та примирення українців і поляків», - сказав В.Рибак, звернувшись до польських колег з проханням підтримати цю ініціативу, яка, за його словами, дозволить зняти можливість політизації процесу примирення та поєднання і стане своєрідним дороговказом для суспільств обох країн.

В.Рибак також висловив готовність української сторони обговорити стан опрацювання монографії про спільну історію народів Речі Посполитої. «Свого часу ми підтримали ініціативу польської сторони щодо підготовки історичних праць, і зробимо все від нас залежне, щоб надати цьому процесу відповідного імпульсу», - сказав він.

Голова Верховної Ради назвав важливим чинником поглиблення двостороннього міжпарламентського діалогу Міжпарламентську асамблею України та Польщі. Він повідомив, що у вересні-жовтні ц.р. планується провести Сьому сесію Асамблеї у Києві, і запросив польських колег до участі у цьому заході.

«Ми зацікавлені у продовженні конструктивної співпраці з польським парламентом як на двосторонньому, так і на тристоронньому рівнях, - заявив він. - Переконаний, що П’ята сесія тристоронньої Міжпарламентської асамблеї України, Польщі та Литви допоможе «звірити годинники» напередодні важливих подій, пов’язаних з наближенням України до європейських структур».

Також В.Рибак наголосив, що стратегічний євроінтеграційний напрям України залишається незмінним. За словами спікера, вже ближчим часом український парламент розгляне 6-7 законопроектів, які стосуються євроінтеграції.

«Думаю, немає жодних перешкод для розгляду цих питань», - сказав він, зауваживши, що у цьому зацікавлені усі політичні сили у Верховній Раді, окрім, можливо, фракції КПУ.

Сьогодні члени української делегації-члени Міжпарламентської асамблеї на чолі з головою Верховної Ради взяли участь у церемонії покладання квітів до пам’ятника Тарасу Шевченку, а також до пам’ятних дошок депутатам ІІ Речі Посполитої, жертвам ІІ Світової війни (1939-1945 рр.), і депутатам та сенаторам, які загинули у Смоленській авіакатастрофі 10 квітня 2010 року.