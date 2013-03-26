Ставицький тримає інтригу щодо формату газового консорціуму

Питання створення газотранспортного консорціуму буде вирішено під час проведення "круглого столу" через кілька тижнів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив українським журналістам у Брюсселі міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький ввечері 25 березня після зустрічі з комісаром ЄС з питань енергетики Гунтером Еттінгером.

"Наразі остаточно узгоджується з робочими групами, і я так розумію, що протягом лише двох тижнів все сформатується, і буде визначено місце і де він проходитиме. А те, що він буде, - це сто відсотків", - сказав міністр.

Е.Ставицький зазначив, що під час зустрічі з комісаром ЄС обговорював питання "імплементації останніх домовленостей України та ЄС, яких було досягнуто в лютому цього року".

При цьому, відповідаючи на запитання про те, чи є у міністерства бачення, яким повинен бути новий газовий консорціум: двосторонній чи тристоронній, міністр відповів: "Круглого столу" дочекайтеся, все буде зрозуміло".

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Як повідомляв УНІАН, 25 лютого Е.Ставицький заявив журналістам у Брюсселі про те, що дістав пропозицію від Г.Еттінгера про створення тристороннього газотранспортного консорціуму. Він також зазначив, що найближчими тижнями повинен відбутися "круглий стіл". За словами міністра, українська сторона пропонувала провести його в Києві й обговорити питання створення консорціуму, залучаючи до розмови провідні європейські компанії, фахівців, представників країн каспійського регіону, а також компаній із США.