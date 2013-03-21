Росія вже шантажує Україну трубою: Медведєв озвучив умову альянсу

Україна повинна гарантувати дотримання інтересів Росії під час участі в газовому консорціумі, що вимагатиме відмови від приєднання до енергетичних правил ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв сказав в інтерв'ю європейським ЗМІ.

«Щодо теми консорціуму, то тут, мені здається, самі українці повинні зрозуміти, що їм треба. Якщо їм цей консорціум потрібний двосторонній, тристоронній, вони повинні нас зацікавити в тому, щоб ми в ньому брали участь. Для нас зараз це не те, що прийнято характеризувати коротким словом must. Це зовсім не те, до чого ми негайно прагнемо, але якщо будуть цікаві ідеї про те, як працювати, якщо ми відчуємо, що нас у цьому сенсі розглядають як повноцінних довгострокових партнерів, ми, звичайно, з нашими українськими партнерами цю розмову продовжимо», - сказав Д.Медведєв.

Він підкреслив, що Україна досить цікава для РФ як партнер, і в країн існує особливе партнерство у різних напрямах.

Водночас, він заявив, що після введення в дію і виходу на повну потужність «Північного потоку», а також початку будівництва «Південного потоку», ця тема не така актуальна, як була кілька років тому.

Д.Медведєв повідомив, що він це питання недавно обговорював з прем'єр-міністром України Миколою Азаровим.

«Але ще раз говорю: ця пропозиція має бути цікавою. А в якому випадку воно буде цікавою? Тільки в тому разі, якщо ми будемо розуміти, що наші інтереси, в даному разі інтереси «Газпрому» й інтереси держави в цілому гарантовані», - підкреслив Д.Медведєв.

«А коли вони можуть бути гарантовані? Коли ми не потрапимо в ситуацію, при якій нас за певних обставин просто виставлять з цього консорціуму або визнають його таким, що не відповідає тим чи іншим, наприклад, європейським правилам, або, умовно, договору, який оформляє відносини з енергетичною хартією», - сказав він.

За його словами, альянс між Росією і Україною в цьому разі може бути лише за умови виходу України з цілого ряду відповідних інституцій, включаючи договір про приєднання до Енергетичного союзу.

«Не цікаво, будь ласка, значить, ми розвиватимемося своїм шляхом, а Україна може залишатися в будь-яких міжнародних угодах, це її суверенне право. Але якщо ми про щось домовляємося, ми повинні забезпечити свої інтереси. Переговори на цю тему продовжуються, наші українські колеги нам періодично посилають сигнали, але далі за ці сигнали поки що процес не йде. Поживемо – побачимо», - повідомив Д.Медведєв.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Микола Азаров під час прес-конференції для центральних і регіональних ЗМІ заявив, що Європейський Союз досі не продемонстрував готовності до участі в тристоронньому консорціумі з управління газотранспортною системою України.

При цьому він підкреслив, що на сьогодні питання модернізації ГТС необхідно вирішувати в найкоротші терміни.

Відповідаючи на уточнююче запитання, чи можна вважати, що рішення про двосторонній консорціум практично ухвалене, М.Азаров сказав: “Рішення буде тоді, коли буде підписано відповідну угоду”.

Нагадаємо, 14 березня на прес-конференції Президент України Віктор Янукович висловив переконаність, що Європа повинна брати участь у модернізації української газотранспортної системи. В.Янукович також підкреслив, що Україна повинна гарантувати Європі стабільний транзит газу, і для цього потрібно найближчим часом знайти відповідь, як Україна модернізуватиме свою ГТС.

Україна не виключає можливості передачі в оренду ГТС у рамках створення консорціуму з її управління. Поки що розглядається можливість створення як двостороннього - з Росією, так і тристороннього - з РФ і ЄС - консорціуму з управління ГТС.

На початку лютого президент Янукович заявив, що Україна не задоволена співробітництвом з Енергетичним співтовариством.

Довідка УНІАН. Газотранспортна система України є другою в Європі і однією з найбільших у світі. Загальна довжина газопроводів (без урахування нових об'єктів), які експлуатує компанія, становить 37,1 тис. км, зокрема магістральних газопроводів – 22,2 тис. км і газопроводів-відведень – 14,9 тис. км. Кількість газорозподільних станцій (ГРС) становить 1449.

Україна підписала протокол про приєднання до Енергетичного співтовариства 24 вересня 2010 року і стала повноправним членом цієї організації з 1 лютого 2011 року. Учасниками Енергетичного співтовариства є Європейське Співтовариство і Республіка Албанія, Республіка Болгарія, Боснія і Герцеговина, Республіка Македонія, Румунія, Республіка Сербія, Республіка Хорватія, Республіка Чорногорія і сторони, що приєдналися. Завдання Енергетичного співтовариства полягає в організації зв'язків між сторонами і створенні правової та економічної бази щодо енергопродуктів і матеріалів, для транспортування яких використовуються мережі, для створення стабільної регуляторної та ринкової структури, здатної залучати інвестиції в газові мережі, що генерують потужності, мережі передачі та розподілу так, щоб всі сторони мали доступ до стабільного і постійного енергопостачання, що є істотним для економічного розвитку і соціальної стабільності.