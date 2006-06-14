Червоненко написав інструкцію ”Що робити, якщо зупинив даїшник?”

Голова Запорізької обласної державної адміністрації Євген ЧЕРВОНЕНКО опублікував на офіційному сайті Запорізької ОДА інструкцію для водіїв під назвою "Що робити, якщо зупинив даїшник?".

Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізької облдержадміністрації, рішення опублікувати цей матеріал Є.ЧЕРВОНЕНКО прийняв після того, як вкотре став свідком протиправних дій співробітників ДАІ.

"У минулі вихідні губернатор став свідком того, як на трасі "Харків- Сімферополь" співробітники ДАІ безпідставно зупиняли водіїв іномарок і вимагали в них гроші за надумані правопорушення. Обурений протиправною поведінкою співробітників ДАІ, які замість того, щоб забезпечувати безпеку дорожнього руху, створили систему здирництва на дорогах області, губернатор опублікував інформацію, яка допоможе автолюбителям уникнути безпідставних звинувачень", - повідомили в прес-службі.

Допомога "Що робити, якщо зупинив даїшник?" включає три розділи: перший описує можливу ситуацію на дорозі, другій трактує її з погляду чинного українського законодавства, а третій пропонує найбільш оптимальний у даній ситуації варіант дій для автомобіліста, що зупиняється на дорозі.

Так, зокрема, інструкція рекомендує водію не зупинятися, якщо співробітник ДАІ дає команду зупинитися рукою, а не жезлом. "Ви можете спокійно проїжджати мимо! Якщо міліціонер вам махає рукою, то є великі підозри, що це шахрай. Або ж міліціонер хоче, щоб його підвезли, а підвозити ви не зобов`язані", - стверджується в інструкції.

В інструкції так само рекомендується не зупинятися на вимогу державтоінспекторів поодаль від КПП і населених пунктів, вимагати присутності 2-х пойнятих, якщо міліціонери збираються провести обшук у машині тощо.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня Є.ЧЕРВОНЕНКО звинуватив 4-х співробітників ДАІ у використванні службового становища для особистого збагачення і звернувся до начальника УМВС України в Запорізькій області Віктору ОЛЬХОВСЬКОМУ з вимогою провести службове розслідування стосовно державтоіспекторів, зловживання яких він особисто виявив.