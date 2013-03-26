Зустріч Януковича з Президентом ПАРЄ перенесли
13:14, 26 березня 2013Політика
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У середу, 27 березня, Президент України Віктор Янукович проведе зустріч з головою Парламентської асамблеї Ради Європи Жан-Клодом Міньйоном.
Жан Клод Міньйон зустрінеться з Януковичем
Про це повідомляється на сайті глави держави.
Як повідомляв УНІАН, зранку прес-служба Президента поінформувала, що зустріч В.Януковича з Ж.-К.Міньйоном розпочнеться сьогодні о 14.00.
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