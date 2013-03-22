В Україну на три дні приїде президент ПАРЄ
14:31, 22 березня 2013Політика
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Президент Парламентської Асамблеї Ради Європи Жан-Клод Міньйон здійснить офіційний візит до України 26-28 березня.
Президент ПАРЄ наступного тижня відвідає Україну
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Ради Європи.
У рамках візиту у вівторок, 26 березня, Ж.-К.Міньйон планує зустрітися у Києві з Президентом України Віктором Януковичем, прем’єр-міністром Миколою Азаровим, міністром закордонних справ Леонідом Кожарою.
На середу заплановані зустрічі з головою Верховної Ради Володимиром Рибаком та лідерами найбільших фракцій парламенту і головами ключових парламентських комітетів.
Крім того, Ж.-К.Міньйон планує зустрітися з донькою екс-прем’єра Юлії Тимошенко Євгенією та дружиною екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка Іриною.
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