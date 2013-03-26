Янукович комбінує зі структурою СБУ

Президент України Віктор Янукович вніс зміни до організаційної структури Служби безпеки України.

Текст відповідного указу «Про внесення змін до Указу Президента України від 27 грудня 2005 року №1860» розміщено на офіційному сайті глави держави.

Згідно з документом, Президент виключив із структури Центрального управління СБУ «Департамент контррозвідувального захисту економіки держави». Натомість ввів до структури «Головне управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки».

Також Президент об’єднав «управління Служби безпеки України у м.Києві» та «управління Служби безпеки України в Київській області» в одне: «Головне управління Служби безпеки України у м.Києві та Київській області».

В указі уточнюється, що органи військової контррозвідки формуються як управління Департаменту контррозвідки Центрального управління, головні відділи і відділи регіональних органів.