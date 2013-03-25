Янукович подякував СБУ за службу

Президент України Віктор Янукович привітав співробітників, військовослужбовців та ветеранів Служби безпеки України з 21-ю річницею СБУ.

Як зазначається у вітанні на сайті глави держави, «наша держава упевнено йде шляхом демократичних реформ, здійснюючи гуманізацію вітчизняного законодавства та послідовно будуючи відносини з іншими країнами на принципах рівноправного партнерства. Сьогодення ставить перед Службою безпеки України нові завдання щодо захисту стратегічних інтересів і національної безпеки країни, протидії іноземним спецслужбам, міжнародному тероризму, корупції, забезпечення конституційних прав і свобод наших співвітчизників».

Президент висловив щиру вдячність особовому складу Служби безпеки України за високий професіоналізм, патріотизм та вірність службовому обов'язку.

В.Янукович також привітав ветеранів СБУ, які виховали сучасне покоління співробітників і на переломі політичних епох зміцнили основи незалежності Української держави.

«Бажаю вам і вашим сім'ям доброго здоров'я, благополуччя та успіхів у почесній справі служіння народові України», - зазначив Президент.