Янукович вірить, що внутрішні війська мають допомогти «модернізувати» Україну

Про це Президент України Віктор Янукович сказав під час виступу на урочистому засіданні з нагоди 21-ї річниці утворення внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Відповідальність за збереження цих умов значною мірою лежить саме на плечах внутрішніх військ МВС, наголосив В.Янукович. «Успіх реформ залежить не лише від прийняття законодавчих змін, а й від їх неухильного застосування на практиці. На вас як правоохоронців покладене відповідальне завдання - наповнювати положення закону реальним змістом, захищати з його допомогою права і свободи громадян», - зазначив він.

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На переконання Президента, обов’язковою умовою виконання цієї важливої місії є продовження реформи в секторі безпеки й оборони, модернізація внутрішніх військ. Головним орієнтиром у цьому має бути відповідність європейським критеріям захисту прав і свобод людини, демократичного розвитку суспільства, зауважив В.Янукович. Адже саме за цим критерієм громадяни зможуть переконатися, що модернізаційні перетворення, які реалізовуються владою, здійснюються для їх блага, додав він.

«Тільки коли кожна людина житиме в атмосфері безпеки і буде переконана, що її спокій, права та свободи надійно охороняються, можна буде говорити про досягнення у сфері реформування держави», - підкреслив В.Янукович.

Президент зазначив, що в цьому напрямку здійснено суттєві кроки. Зокрема, ухвалено концептуальні документи, що значною мірою вдосконалили державну політику у сферах національної безпеки та кримінальної юстиції, затверджено оновлену Стратегію національної безпеки України, введено в дію новий Кримінальний процесуальний кодекс.