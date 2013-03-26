ЦВК взялась за реалізацію закону про референдум

Як повідомили УНІАН у Відділі взаємодії зі ЗМІ Секретаріату ЦВК, відповідні рішення були прийняті сьогодні на засіданні Центрвиборчкому, яке провів заступник голови Комісії Андрій Магера.

Так, на виконання Закону "Про всеукраїнський референдум" ЦВК затвердила Порядок передачі комісіям з всеукраїнського референдуму бюлетенів для голосування на всеукраїнському референдумі у територіальних округах, а також встановила форми низки документів, необхідних для його реалізації. Зокрема, акта прийому-передачі бюлетенів для голосування на всеукраїнському референдумі у територіальному окрузі від підприємства-виготовлювача Комісії, реєстру прийому-передачі бюлетенів для голосування для транспортування до місцезнаходження окружної комісії, протоколу про прийняття окружною комісією бюлетенів для голосування від ЦВК, протоколу окружної комісії з всеукраїнського референдуму про передачу дільничним комісіям з всеукраїнського референдуму бюлетенів для голосування, тощо.

Крім того, на виконання Закону "Про вибори народних депутатів України" ЦВК затвердила форми подань щодо кандидатур до складу окружних та дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України.

На завершення засідання Комісія внесла деякі зміни технічного характеру до Роз’яснення щодо порядку внесення змін до складу територіальних та дільничних виборчих комісій з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, затвердженого постановою ЦВК від 24 вересня 2010 року № 369, поінформували у Відділі взаємодії зі ЗМІ.