Магера каже, що Рада могла б і сама прийняти закон про перевибори

Заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера вважає, що Верховна Рада має прийняти новий закон щодо проведення повторних виборів у п'яти проблемних мажоритарних округах, де ЦВК не змогла встановити результати парламентських виборів 2012 року.

Як повідомили УНІАН у відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату Комісії, про це А.Магера сказав під час зустрічі з делегацією депутатів Бундестагу ФРН.

«На мою думку, для виходу із цієї екстраординарної ситуації Верховна Рада могла прийняти новий закон, який би передбачав необхідність проведення виборів в цих округах, з урахуванням усіх особливостей зазначених округів. Лише тоді ЦВК матиме законодавчі підстави для призначення і проведення виборів», - зазначив А.Магера.

При цьому він повідомив, що наступні чергові вибори глави держави відбудуться в останню неділю березня 2015 року, а парламентські – у 2017 році, а також порівняв виборчу систему організації парламентських виборів в Україні і Німеччині.

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На його думку, вони до певної міри схожі, хоча мають низку суттєвих відмінностей. «Ті експерти, які називають німецьку і українську виборчу систему з виборів до парламенту змішаною, як на мене, дуже помиляються. Українську систему, на відміну від німецької, я би назвав не змішаною, а паралельною. Адже в нашій країні між партійною і мажоритарною складовою немає жодного зв’язку», - сказав А.Магера. Він зазначив, що у Німеччині політичній партії необхідно подолати 5-відсотковий бар’єр, але навіть за умови його неподолання партія буде представлена у парламенті, якщо до нього пройдуть її «мажоритарники», а в Україні такої взаємозалежності немає.

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада 2012 року Центральна виборча комісія ухвалила постанову про неможливість встановити достовірні результати голосування на виборах народних депутатів України 28 жовтня у п’яти одномандатних округах – №94 (Обухів, Київська область), №132 (Первомайськ, Миколаївська область), №194 (Черкаси), №197 (Канів, Черкаська область) та №223 (Київ).

6 листопада Верховна Рада ухвалила рішення, яким рекомендувала ЦВК призначити повторні вибори у цих округах.

9 січня 2013 року голова фракції Партії регіонів Олександр Єфремов повідомив, що народні депутати від Партії регіонів звернулися до Конституційного суду для вирішення питання щодо проведення повторних парламентських виборів у п’яти проблемних одномандатних округах. За словами О.Єфремова, КС має вирішити, який орган ухвалюватиме рішення про дату проведення повторних виборів у цих п’яти округах – ЦВК або парламент.

Разом з тим 4 лютого лідери трьох опозиційних фракцій парламенту зареєстрували у ВР проект постанови про встановлення результатів виборів до парламенту 28 жовтня 2012 року в одномандатних виборчих округах №№ 94, 132, 194, 197 і 223.

Документом пропонується зобов’язати ЦВК встановити результати виборів у 5-ти проблемних округах.