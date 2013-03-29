Аваков: Суд в Італії звільнив Романюка з-під арешту

Про це народний депутат України від «Батьківщини» Арсен Аваков написав у Facebook.

“Кілька хвилин тому ми отримали на руки рішення. Найближчої доби Віктор буде на волі”, - повідомив А.Аваков.

Як повідомляв УНІАН, 28 березня на своїй сторінці в Facebook А.Аваков повідомив, що на два дні летить до Італії, щоб допомогти в захисті В.Романюка.

22 березня стало відомо, що опозиціонер В.Романюк, який був конкурентом провладного кандидата від Партії регіонів Тетяни Засухи на парламентських виборах, затриманий у Мілані за поданням українських правоохоронних органів.

За даними МВС, стосовно В.Романюка відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення в особливо великих розмірах чужого майна) Кримінального кодексу України.

В.Романюк на виборах до ВР переміг Т.Засуху з відривом майже в 10 тисяч голосів, проте після низки судових розглядів Центрвиборчком визнав недійсними результати виборів в окрузі № 94.