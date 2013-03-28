Аваков летить до Італії підсобити затриманому опоненту Засухи

"За рішенням, прийнятим за підсумками наради з Арсенієм Яценюком і Олександром Турчиновим, вилітаю на два дні в Італію - для координації та організації захисту Романюка, затриманого за інспірованим ордером правлячого режиму. Захистимо!", - написав політик у своєму Фейсбук.

Як повідомлялося, 22 березня стало відомо, що опозиціонер В.Романюк, який був конкурентом Тетяни Засухи на парламентських виборах, затриманий у Мілані за поданням українських правоохоронців. За даними МВС, у відношенні В.Романюка відкрито кримінальне провадження щодо ч. 5 ст. 191 (привласнення в особливо великих розмірах чужого майна) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, сам А. Аваков також затримувався в Італії. Його захист надав суду документи, що свідчать про переслідування А.Авакова в Україні, і довів, що ці переслідування відбуваються з політичних мотивів. Тому суд звільнив його з-під варти. 3 листопада голова Центральної виборчої комісії Володимир Шаповал заявив, що А.Аваков, оголошений у міжнародний розшук, отримує депутатську недоторканність з моменту встановлення результатів парламентських виборів, і не може бути затриманий. 11 грудня А.Аваков повернувся в Україну. У той же день Генеральний прокурор України Віктор Пшонка заявив, що не виключає в майбутньому внесення до Верховної Ради подання щодо позбавлення А.Авакова депутатської недоторканності для притягнення його до кримінальної відповідальності.