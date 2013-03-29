Опозиція в Тернополі мітингує без Кличка - він зліг з температурою

В Тернополі проходить акція опозиції “Вставай, Україно!”

Як передає кореспондент УНІАН, понад 10 тисяч учасників проходять маршем центральними вулицями міста.

В заході беруть участь лідер Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олег Тягнибок та голова парламентської фракції ВО «Батьківщина» Арсеній Яценюк. Лідер партії УДАР Володимир Кличко не бере участі у акції “Вставай, Україно” в Тернополі.

Як пояснив журналістам під час брифінгу О.Тягнибок, “вчора у Франківську ми з ним (В.Кличком - УНІАН) розсталися, коли в нього була температура 39,6. Чоловік насправді хворий, його немає з об’єктивної причини”.

Він також наголосив, що в рядах опозиції немає якихось рознобіжностей.

“Зараз влада буде говорити, що Кличка немає через те і се. Насправді він вчора з нами брав участь в акції “Вставай, Україно!” в Івано-Франківську, а сьогодні не зміг прибути до Тернополя через стан здоров’я”, - сказав О.Тягнибок.

Як повідомляє прес-служба Тернопільської обласної організації ВО «Свобода», "учасники маршу вимагають усунути від влади кримінально-олігархічний українофобський режим Януковича".

За їх даними, в марші також беруть участь народні депутати-свободівці Олексій Кайда, Олег Сиротюк, Михайло Головко, Олег Гелевей, Валерій Черняков, міський голова Тернополя свободівець Сергій Надал та депутати місцевих рад від опозиційних сил.

Від символічної могили вояків Української Повстанської Армії марш рушив до пам’ятника Степанові Бандері, де відбудеться громадське віче. Дорогою люди скандують: «Бандера, Шухевич – Герої України!», «Бандитам – тюрми!», «Революція!», «Януковича – геть!», «Україна – понад усе!», «Банду – геть!».

Попереду колони учасники тримають плакати з написами: «Вставай, Україно, сьогодні – національна революція завтра!», «Бандера, Шухевич – наші герої, вони воювали за нас із тобою!», «Ми – на своїй, Богом даній землі!», «Слава героям УПА!», «Зупинимо диктатуру!».

Водночас, як повідомили УНІАН в СЗГ УМВС України в Тернопільській області, наразі в акції беруть участь 1,5 тисячі громадян, хоча заявлена кількість учасників становить 15 тисяч осіб.

Охорону правопорядку здійснюють 50 працівників міліції.

Як повідомляв УНІАН, 14 березня опозиція розпочала акцію “Вставай, Україно!”, яка триватиме два місяці.

Основна вимога опозиції - відставка Президента Віктор Януковича.

Опозиція цього тижня проводить акції “Вставай, Україно!” в трьох містах України: Івано-Франківську - в четвер, у Тернополі — в п’ятницю, в Чернівцях — в суботу.

В Івано-Франківську, за даними міліції, на акцію зібралося трьох тисяч людей. За даними учасників акції, в мітингу взяло участь близько 10 тисяч осіб.

28 березня Тернопільський окружний адміністративний суд на підставі позову облдержадміністрації заборонив учасникам акції протесту «Вставай, Україно!» блокувати приміщення чи перешкоджати роботі працівникам облдержадміністрації, а також управлінь СБУ, міліції та обласної прокуратури.