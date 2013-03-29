Тягнибок у Тернополі закликав до повстання

У Тернополі голова ВО «Свобода» Олег Тягнибок під час акції «Вставай, Україно!» закликав присутніх до повстання.

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи на мітингу він наголосив, що годі уже українській нації терпіти обкрадання, приниження та обман від нинішньої влади.

«Пора повстати, час настав! Мало, що ви сьогодні так численно прийшли, у Києві на аналогічній акції протесту нас має бути значно більше. Тому розкажіть про те, що ви сьогодні почули своїм знайомим, студенти, розкажіть своїм друзям, одногрупникам. Лише завдяки тиску громади ми можемо сьогодні домогтися якихось змін. Адже очевидно, що дій парламентської опозиції замало, щоби змінити систему влади і усунути негативні наслідки трирічного правління режиму Януковича», – сказав О. Тягнибок.

Мітинг відбувався біля пам’ятника Степану Бандері, який розташований навпроти облдержадміністрації.

Під час мітингу лідер «Батьківщини» Арсеній Яценюк закликав усіх присутніх розвернутися і помахати тим людям, які зараз дивляться на акцію з вікон ТОДА. Коли люди почали махати, у деяких вікнах їм теж почали махати у відповідь.

«Ви бачите, там є такі самі як і ми щирі українці. Нам просто потрібно усунути цю бандитську владу», – зауважив після цього А.Яценюк.

У Тернополі в пішій ході від символічної могили вояків Української Повстанської Армії до пам’ятника Степанові Бандері, де відбулося віче, взяли участь близько 10 тис. людей. На самому віче кількість людей зменшилась через вітряну прохолодну походу, яка потім почала супроводжуватися дрібним снігом, що перейшов у дощ.

Як повідомляв УНІАН, 14 березня опозиція розпочала акцію “Вставай, Україно!”, яка триватиме два місяці.

Основна вимога опозиції - відставка Президента Віктор Януковича.

Опозиція цього тижня проводить акції “Вставай, Україно!” в трьох містах України: Івано-Франківську - в четвер, у Тернополі — в п’ятницю, в Чернівцях — в суботу.

В Івано-Франківську, за даними міліції, на акцію зібралося близько трьох тисяч людей. За даними учасників акції, в мітингу взяло участь близько 10 тисяч осіб.

Сьогодні в Тернополі в рамках акції «Вставай, Україно!», відбулася піша хода від символічної могили вояків Української Повстанської Армії до пам’ятника Степанові Бандері. Дорогою люди скандували «Банду – геть!», «Бандера, Шухевич – Герої України!», «Бандитам – тюрми!», «Революція!», «Януковича – геть!», «Україна – понад усе!». За даними організаторів, в акції взяли участь близько 10 тис. людей.

Як повідомили УНІАН в СЗГ УМВС України в Тернопільській області, в акції взяли участь 1,5 тисячі громадян, хоча заявлена кількість учасників становить 15 тисяч осіб.