ЗМІ: ПР розглядає варіант переходу до виборів президента в один тур

Партія регіонів розглядає варіант переходу до обрання президента в один тур.

Про це повідомляє Українська правда, посилаючись на джерела в Партії регіонів.

За їх словами, вибори президента в один тур гарантуватимуть перемогу Януковича з огляду на нездатність опозиції висунути спільного кандидата.

Крім того, за словами джерел, сценарій передбачає розпуск нинішньої Верховної Ради за підсумками конституційного референдуму, на якому громадяни повинні проголосувати за перехід до двопалатного парламенту.

Нижня палата має обиратися тільки в мажоритарних округах, що гарантуватиме Партії регіонів отримання більшості.

Закон про референдум, що гарантує пряму імплементацію його підсумків, було ухвалено минулого року.