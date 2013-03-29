Наливайченко назвав Кличка єдиним новим та чесним кандидатом у президенти

Про це він заявив в інтерв’ю «Главкому». «Особисто я переконаний, що постать Кличка – єдина українська, дійсно нова та чесна. Поки що в українській політиці я не бачив постаті, що поєднує в собі ці три складові», - сказав депутат на запитання про президентські вибори та імовірність балотування Кличка.

При цьому Наливайченко зауважив: «Поки рано говорити про конкретних кандидатів. Має бути пройдений певний шлях. Мусимо відправити цей уряд у відставку. Припинити в парламенті політичну корупцію. Погодити з людьми програму, роз’яснити їм пропозиції Віталія Кличка і «УДАРу».

Він наголосив, що протягом останніх тижнів лідер «УДАРу» Віталій Кличко зустрічався зі світовими лідерами – у Вашингтоні, Брюсселі, Варшаві, Лондоні: «Іще після виборів ми заявили, що по п’яти так званих проблемних округах визнаємо лише тих людей, які перемогли, і будемо вимагати міжнародних санкцій за порушення та фальсифікації на виборах».

«Зараз Віталій Кличко повернувся з відрядження, і ми всі приєднуємося до акції «Вставай, Україно!» – і в Тернополі, і в Чернівцях. До цього наші народні депутати і активісти партії брали в ній участь – у Вінниці, Ужгороді, Львові», - заявив Наливайченко.