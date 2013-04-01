Другу касацію Луценка призначили на 4 квітня

Як повідомляє прес-служба партії "Народна самооборона", кримінальну справу за касаційними скаргами захисників засудженого Ю.Луценка – Олексія Баганця, Ігоря Фоміна, Ірини Луценко, засудженого Володимира Тарасенка, захисника Олександра Терещука, що діє в інтересах засудженого Олега Павлєнова, на вирок Печерського районного суду м. Києва від 17 серпня 2012 року та ухвалу Апеляційного суду м. Києва від 22 листопада 2012 року щодо Ю.Луценка, В.Тарасенка та О.Павлєнова призначено до розгляду на 4 квітня.

Розгляд скарг у суді розпочнеться о 10.00.

Довідка УНІАН. Екс-міністра внутрішніх справ Ю.Луценка, а також колишніх співробітників Департаменту карного розшуку МВС В.Тарасенка та О.Павлєнова звинувачували у тому, що в рамках розслідування справи про отруєння політичного діяча Віктора Ющенка вони нібито незаконно продовжили до 18 місяців оперативно-розшукову справу (ОРС) стосовно Валентина Давиденка, колишнього водія екс-заступника голови СБУ Володимира Сацюка. Відкриття цієї ОРС дозволяло вести стеження за В.Давиденком і прослуховувати його телефонні розмови, що «завдало істотної шкоди правам, свободам і інтересам В.Давиденка, що охороняються законом», йдеться в обвинувальному висновку.

У липні Генеральна прокуратура змінила Ю.Луценку, а також В.Тарасенку і О.Павлєнову, обвинувачення зі зловживання службовим становищем (ст. 364 Кримінального кодексу) на службову недбалість (ч. 1 ст. 367 КК).

17 серпня 2012 року Печерський райсуд Києва засудив Ю.Луценка до двох років обмеження волі за продовження терміну стеження за В.Давиденком.

Разом з тим В.Тарасенка та О.Павлєнова засуджено до покарання у вигляді стягнення штрафу у розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів, що дорівнює 8,5 тис. грн., та позбавлення строком на три роки права обіймати організаційно-розпорядчі та адміністративні посади на підприємствах та організаціях всіх форм власності.

Сам В.Давиденко неодноразово заявляв, що не вважає себе потерпілим.