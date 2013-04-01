Завтра Луценка привезуть судити до Києва

Про це УНІАН повідомила дружина екс-міністра Ірина Луценко.

“За моєю інформацію, його ще не вивезли з колонії, оскільки лише о 3 годині дня з Києва за ним має поїхати машина, таким чином його привезуть або завтра вночі, або рано вранці”, - сказала вона.

І.Луценко припустила, що Ю.Луценко перебуватиме в Київському СІЗО 4 дні, оскільки касація розглядатиметься 2 та 4 квітня.

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого 2012 року Печерський райсуд засудив Ю.Луценка до 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна (643 тис. грн компенсації МВС за завдані збитки), з позбавленням права обіймати керівні посади, а також рангу державного службовця.

16 травня Апеляційний суд Києва визнав за правомірний вирок, винесений Ю.Луценку Печерським районним судом столиці.

14 серпня 2012 р. адвокати подали до Вищого спецсуду з розгляду цивільних та кримінальних справ касаційну скаргу на вирок Ю.Луценку у справі про посадові злочини.